Не только байки и гольфкары: ВС РФ используют в Украине электросамокаты, — росСМИ (фото)

Российские медиа опубликовали фото российских солдат, на которых они стоят рядом с самокатами. При этом их местонахождение неизвестно.

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Вооруженные силы Российской Федерации применяют на поле боя в Украине электросамокаты. Об этом сообщает российское медиа "РЕНкас-ТВ" в Telegram.

Российские блогеры опубликовали фото бойцов оккупационных войск, на которых они стоят рядом с самокатами. При этом локация не указана.

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"Не так страшен человек, который изучил десять тысяч ударов, страшен тот — у кого электросамокат". (с) Сунь Цзы, "Искусство войны", — пишут россияне.

ВС РФ применяют в Украине электросамокаты Фото: Соцсети

Отметим, что ранее сообщалось о поставках электросамокатов для украинских военных. В январе 2023 сообщалось, что латвийские доноры отправляют в украинскую армию военную технику местного производства. В частности речь шла о квадроциклах с боевыми платформами и электроскутерах. Однако тогда, судя по фото, речь шла о скутерах с повышенной проходимостью и увеличенной платформой.

Скутеры и квадроциклы переданные Украине Фото: Открытые источники

Напомним, 4 апреля Бойцы 110-я отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжего Марка Безручко рассказали о российской бронетехнике, которая к ним в руки. По словам командира ремонтного подразделения отметил, оккупантам поставляют одноразовую технику — в духе "поезжайте туда и не возвращайтесь".

Кроме того, 10 апреля стало известно, что российские войска применили новую тактику и бросили в бой штурмовиков на мотоциклах. Они стремительно ехали по полю битвы к украинским позициям после артподготовки.