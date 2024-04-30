Не только байки и гольфкары: ВС РФ используют в Украине электросамокаты, — росСМИ (фото)
Российские медиа опубликовали фото российских солдат, на которых они стоят рядом с самокатами. При этом их местонахождение неизвестно.
Вооруженные силы Российской Федерации применяют на поле боя в Украине электросамокаты. Об этом сообщает российское медиа "РЕНкас-ТВ" в Telegram.
Российские блогеры опубликовали фото бойцов оккупационных войск, на которых они стоят рядом с самокатами. При этом локация не указана.Важно
"Не так страшен человек, который изучил десять тысяч ударов, страшен тот — у кого электросамокат". (с) Сунь Цзы, "Искусство войны", — пишут россияне.
Отметим, что ранее сообщалось о поставках электросамокатов для украинских военных. В январе 2023 сообщалось, что латвийские доноры отправляют в украинскую армию военную технику местного производства. В частности речь шла о квадроциклах с боевыми платформами и электроскутерах. Однако тогда, судя по фото, речь шла о скутерах с повышенной проходимостью и увеличенной платформой.
Напомним, 4 апреля Бойцы 110-я отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжего Марка Безручко рассказали о российской бронетехнике, которая к ним в руки. По словам командира ремонтного подразделения отметил, оккупантам поставляют одноразовую технику — в духе "поезжайте туда и не возвращайтесь".
Кроме того, 10 апреля стало известно, что российские войска применили новую тактику и бросили в бой штурмовиков на мотоциклах. Они стремительно ехали по полю битвы к украинским позициям после артподготовки.