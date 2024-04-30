Є тактичні успіхи: ситуація на Східному фронті динамічно змінюється, — речник ОСУВ "Хортиця"

Назар Волошин зазначив, що наразі Сили оборони максимально намагаються витіснити ворога з Очеретиного на Донеччині.

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Попри загострення ситуації на Східному фронті, вона залишається контрольованою Силами оборони України. Про це в коментарі телеканалу "Еспресо" повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

"На Східному фронті, у районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський, Бахмутський і Новопавлівський. Ситуація на фронті загострилася, проте контрольована Силами оборони. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, ворог зосередив свої основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах і засобах. Противник активно атакує по всій лінії фронту. На деяких напрямках росіяни мали тактичні успіхи, але відбувається динамічна зміна ситуації", — наголосив Волошин.

До того ж речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" додав, що ЗСУ та підрозділи Сил оборони докладають усіх зусиль, аби вибити ворога з Очеретиного. Водночас ЗС РФ змогли прорватися та закріпитися в районі Очеретиного. Та частина, де перебуває ворог, усе ще перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Також підрозділи Сил оборони роблять усе, щоб вибити ворога звідти.

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"Наразі там продовжуються важкі бої, ситуація перебуває під контролем ЗСУ. Аби прорвати оборону в тому напрямку, армія ворога залучила до 4-х бригад. Із нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку, та повернення контролю над селищем Очеретине. Із цією метою були введені додаткові сили та засоби з резерву ЗСУ", — зазначив Волошин.

25 квітня видання Forbes назвало захоплення російськими військами Очеретиного "найшвидшим" просуванням окупаційної армії впродовж останніх місяців. Така ситуація загрожує руйнуванням оборони ЗСУ на заході від Авдіївки.

Того ж дня Фокус писав, що на Авдіївському напрямку бійці Збройні сили України намагаються вибити російські війська із захопленої частини села Очеретине. До того ж тут російські окупанти мінімізували використання броньованої техніки.