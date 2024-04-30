Є тактичні успіхи: ситуація на Східному фронті динамічно змінюється, — речник ОСУВ "Хортиця"
Назар Волошин зазначив, що наразі Сили оборони максимально намагаються витіснити ворога з Очеретиного на Донеччині.
Попри загострення ситуації на Східному фронті, вона залишається контрольованою Силами оборони України. Про це в коментарі телеканалу "Еспресо" повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.
"На Східному фронті, у районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський, Бахмутський і Новопавлівський. Ситуація на фронті загострилася, проте контрольована Силами оборони. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, ворог зосередив свої основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах і засобах. Противник активно атакує по всій лінії фронту. На деяких напрямках росіяни мали тактичні успіхи, але відбувається динамічна зміна ситуації", — наголосив Волошин.
До того ж речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" додав, що ЗСУ та підрозділи Сил оборони докладають усіх зусиль, аби вибити ворога з Очеретиного. Водночас ЗС РФ змогли прорватися та закріпитися в районі Очеретиного. Та частина, де перебуває ворог, усе ще перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Також підрозділи Сил оборони роблять усе, щоб вибити ворога звідти.Важливо
"Наразі там продовжуються важкі бої, ситуація перебуває під контролем ЗСУ. Аби прорвати оборону в тому напрямку, армія ворога залучила до 4-х бригад. Із нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку, та повернення контролю над селищем Очеретине. Із цією метою були введені додаткові сили та засоби з резерву ЗСУ", — зазначив Волошин.
25 квітня видання Forbes назвало захоплення російськими військами Очеретиного "найшвидшим" просуванням окупаційної армії впродовж останніх місяців. Така ситуація загрожує руйнуванням оборони ЗСУ на заході від Авдіївки.
Того ж дня Фокус писав, що на Авдіївському напрямку бійці Збройні сили України намагаються вибити російські війська із захопленої частини села Очеретине. До того ж тут російські окупанти мінімізували використання броньованої техніки.