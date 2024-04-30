Есть тактические успехи: ситуация на Восточном фронте динамично меняется, — представитель ОСУВ "Хортица"
Назар Волошин отметил, что сейчас Силы обороны максимально пытаются вытеснить врага из Очеретино в Донецкой области.
Несмотря на обострение ситуации на Восточном фронте, она остается контролируемой Силами обороны Украины. Об этом в комментарии телеканалу "Эспрессо" сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.
"На Восточном фронте, в районе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское. Ситуация на фронте обострилась, однако контролируемая Силами обороны. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, враг сосредоточил свои основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах. Противник активно атакует по всей линии фронта. На некоторых направлениях россияне имели тактические успехи, но происходит динамическое изменение ситуации", — подчеркнул Волошин.
К тому же представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добавил, что ВСУ и подразделения Сил обороны прилагают все усилия, чтобы выбить врага из Очеретино. При этом ВС РФ смогли прорваться и закрепиться в районе Очеретино. В то же время та часть, в которой находится враг, все еще находится под огневым контролем ВСУ. Также подразделения Сил обороны делают все, чтобы выбить врага оттуда.Важно
"Сейчас там продолжаются тяжелые бои, ситуация находится под контролем ВСУ. Чтобы прорвать оборону в том направлении, армия врага привлекла до 4-х бригад. С нашей стороны принимаются все меры для стабилизации ситуации, в частности на Авдеевском направлении и возвращения контроля над поселком Очеретино. С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва ВСУ", — отметил Волошин.
25 апреля издание Forbes назвало захват российскими войсками Очеретино "самым быстрым" продвижением оккупационной армии за последние месяцы. Такая ситуация угрожает разрушению обороны ВСУ на западе от Авдеевки.
В тот же день Фокус писал, что на Авдеевском направлении бойцы Вооруженные силы Украины пытаются выбить российские войска из захваченной части села Очеретино. Причем здесь российские оккупанты минимизировали использование бронированной техники.