Есть тактические успехи: ситуация на Восточном фронте динамично меняется, — представитель ОСУВ "Хортица"

Назар Волошин отметил, что сейчас Силы обороны максимально пытаются вытеснить врага из Очеретино в Донецкой области.

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Несмотря на обострение ситуации на Восточном фронте, она остается контролируемой Силами обороны Украины. Об этом в комментарии телеканалу "Эспрессо" сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.

"На Восточном фронте, в районе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское. Ситуация на фронте обострилась, однако контролируемая Силами обороны. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, враг сосредоточил свои основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах. Противник активно атакует по всей линии фронта. На некоторых направлениях россияне имели тактические успехи, но происходит динамическое изменение ситуации", — подчеркнул Волошин.

К тому же представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добавил, что ВСУ и подразделения Сил обороны прилагают все усилия, чтобы выбить врага из Очеретино. При этом ВС РФ смогли прорваться и закрепиться в районе Очеретино. В то же время та часть, в которой находится враг, все еще находится под огневым контролем ВСУ. Также подразделения Сил обороны делают все, чтобы выбить врага оттуда.

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"Сейчас там продолжаются тяжелые бои, ситуация находится под контролем ВСУ. Чтобы прорвать оборону в том направлении, армия врага привлекла до 4-х бригад. С нашей стороны принимаются все меры для стабилизации ситуации, в частности на Авдеевском направлении и возвращения контроля над поселком Очеретино. С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва ВСУ", — отметил Волошин.

25 апреля издание Forbes назвало захват российскими войсками Очеретино "самым быстрым" продвижением оккупационной армии за последние месяцы. Такая ситуация угрожает разрушению обороны ВСУ на западе от Авдеевки.

В тот же день Фокус писал, что на Авдеевском направлении бойцы Вооруженные силы Украины пытаются выбить российские войска из захваченной части села Очеретино. Причем здесь российские оккупанты минимизировали использование бронированной техники.