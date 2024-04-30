Все знищене до фундаменту: росіяни показали, що залишилося від села Роботине (фото)

Про те, що це колись було селом, нагадують дороги і вздовж них в ряд руїни від будинків. В населеному пункті не лишилося жодної вцілілої будівлі.

Related video

Від села Роботине на Оріхівському напрямку залишилися суцільні руїни. Кадри зруйнованого населеного пункту виклали в російському телеграм-каналі "Военный осведомитель".

На оприлюднених кадрах, зафільмованих з повітря, про те, що це колись було селом, нагадують дороги і вздовж них в ряд руїни від будинків. В населеному пункті не лишилося жодної вцілілої будівлі — вони всі фактично зруйновані під фундамент.

Руїни Роботиного

До війни в селі мешкали 500 людей.

Для довідки: російський телеграм-канал "Военный осведомитель" висвітлює військові події у світі, але здебільшого розповідає про війну в Україні.

Бої за Роботине: що відомо

Наприкінці серпня 2023 року ЗСУ звільнили село Роботине Пологівського району на Запоріжжі. Населений пункт ЗС РФ окупували 6 березня 2022 року. Росіяни вирили траншеї і створили цілі укріплені райони із системою підземних ходів. Крім того, ворог розкидав тисячі мінно-вибухових снарядів.

28 серпня 2023 року стало відомо – ЗСУ остаточно вибили ворога з Роботиного та продовжували наступ в напрямку наступних населених пунктів, зокрема Новопрокопівки.

Після цього ЗС РФ постійно намагалися повернути собі втрачені позиції в Роботиному. 29 квітня 2024 року росіяни опублікували фотографії, на яких вивісили прапор РФ у Роботине вказуючи про нібито захоплення населеного пункту. Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов повідомив, що російська "делегація", яка встановлювала прапор, була знищена. Бої за село тривають.