Відступили зі втратами: РФ двічі намагалася штурмувати звільнений острів Нестрига, — Плетенчук

До взяття острова під контроль ЗСУ Нестрига була в "сірій зоні", куди заходили диверсанти, які обстрілювали з мінометів населені пункти Херсонщини.

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Збройні сили РФ намагаються проводити штурми нещодавно деокупованого острова Нестрига на Херсонщині, але всі спроби ворога закінчуються невдало. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

За його словами, тільки сьогодні вранці, 30 квітня, відбулися два штурми Нестриги, яка розташована в районі н.п. Велетенське, але в усіх цих випадках окупанти відступили зі втратами.

"Фактично це останній острів перед гирлом річки", — пояснив військовий, додавши, що Україні дуже важливо захистити цей острів від диверсійних груп росіян.

До взяття острова під контроль, який фактично був у сірій зоні, туди могли заходити диверсанти, які обстрілювали з мінометів населені пункти Херсонської області. Також ворог у тому районі ворог здійснював спроби зайти в тил до українських захисників.

Плетенчук також розповів, що росіяни намагалися атакувати Кринки. І ситуація в тому районі залишається складною, але українські морські піхотинці продовжують утримувати позиції.

Водночас в ОК "Південь" повідомили, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 179 осіб. Також ворог втратив 18 одиниць озброєння та військової техніки: 1 танк, 1 міномет, 14 одиниць авто-бронетехніки, 1 аерофотостанцію та 1 БпЛА. Також знищено 3 ворожі бліндажі та 2 спостережні пункти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що після повідомлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про деокупацію острова ситуація там загострилася. Як розповіли аналітики DeepState, операція на цій ділянці фронту ще не була завершена, і вже зранку почалися масові обстріли острова та спроби десанту зайняти його частину.