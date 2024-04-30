Чоловіки призовного віку можуть подавати заяви на отримання консульських послуг: деталі від МЗС

У дипломатичному відомстві зазначили, що механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, зараз визначають із-поміж доступних варіантів і узгоджують через причетні державні органи.

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У Міністерстві закордонних справ України запевнили, що в чоловіків призовного віку є право подавати заяви на отримання консульських послуг, проте для цього їм потрібно уточнити свої дані згідно з вимогами законодавства. Про це повідомили на сайті МЗС.

Зокрема, відомство опублікувало роз'яснення стосовно розповсюдженої інформації про призупинення надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

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Перший міф: Згідно з рішенням, усі чоловіки за кордоном не мають доступу до консульських послуг.

Роз'яснення: Це рішення розповсюджується винятково на чоловіків призовного віку, які зараз перебувають за кордоном. Також воно тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на деякий час.

Заяви продовжуватимуть приймати після завершення цього періоду. Після уточнення своїх даних, згідно з вимогами законодавства, чоловіки матимуть право подати заяви на отримання консульських послуг. Також їм буде надано слот у електронній черзі, щоб потрапити на прийом до консульства.

Процедура оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які деякий час перебувають за межами України, зараз визначається серед наявних доступних варіантів і узгоджується причетними державними органами. Відразу після завершення цієї міжвідомчої роботи докладні роз'яснення будуть надані дипломатичними установами та МЗС.

Другий міф: Чоловіків призовного віку після цього рішення позбавляють консульської опіки, зокрема в разі надзвичайних ситуацій.

Роз'яснення: Це рішення ніяк не стосується надання екстреної консульської допомоги українським громадянам у разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо).

Також у МЗС запевнили, що працюють у цілодобовому режимі, аби кожен громадянин, який опинився в складній ситуації за кордоном, мав доступ до допомоги.

Третій міф: Це рішення незаконне, оскільки закон про мобілізацію станом на зараз не набрав чинності.

Роз'яснення: Для Міністерства закордонних справ пріоритетом був і продовжує залишатися захист прав українських громадян за кордоном.

Причиною технічної паузи в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку стала необхідність підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян у зв’язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію.

Четвертий міф: Рішення миттєво призвело до зупинки надання консульських послуг усім чоловікам призовного віку за кордоном.

Роз'яснення: Розгляд і опрацювання всіх заяв на отримання консульських послуг, які подавалися до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, відбувається в повному обсязі. Це також стосується поданих до цієї дати заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У зв'язку з цим ні про яку раптовість не йдеться, оскільки продовжується опрацювання всіх заяв, які до цього вже були в роботі. Заяви тимчасово припинили приймати від окремої категорії громадян для уточнення механізмів надання консульських послуг, згідно з ухваленим новим законом.

П'ятий міф: Рішення можна вважати несправедливим стосовно багатьох випадків, коли чоловіки мобілізаційного віку перебувають за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов’язку захищати Батьківщину.

Роз'яснення: Ухвалене рішення лише на деякий час призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних, відповідно до вимог законодавства. Водночас у МЗС працюють над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України, який у цілому допоможе спрости доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування та скоротить час процедур.

Шостий міф: Це рішення є порушенням міжнародних конвенцій щодо захисту прав людини.

Роз'яснення: Рішення тимчасове та стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону заяви знову прийматимуть. У цьому випадку не йдеться про жодне порушення прав людини, оскільки кожна держава оновлює й уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг.

24 квітня стало відомо, шо МЗС України пояснили основні положення про військовий облік за кордоном. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.

Також Фокус писав про консульські послуги, які не надаватимуть за кордоном військовозобов'язаним чоловікам.