Мужчины призывного возраста могут подавать заявления на получение консульских услуг: детали от МИД

В дипломатическом ведомстве отметили, что механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, временно пребывающих за границей, сейчас определяют из доступных вариантов и согласовываются через причастные государственные органы.

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В Министерстве иностранных дел Украины заверили, что у мужчин призывного возраста есть право подавать заявления на получение консульских услуг, однако для этого им нужно уточнить свои данные согласно требованиям законодательства. Об этом сообщили на сайте МИД.

Среди прочего ведомство опубликовало разъяснения по поводу распространенной информации о приостановлении предоставления консульских услуг для мужчин за рубежом.

Важно

Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, чем занимаются после принятия закона

Первый миф : Согласно решению все мужчины за границей не имеют доступа к консульским услугам.

Разъяснение : Данное решение распространяется исключительно на мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за границей. Также оно временно приостанавливает прием от этой категории граждан новых заявлений на время.

Заявления будут продолжать принимать после завершения этого периода. После уточнения своих данных, согласно требованиям законодательства, будут иметь право подать заявления на получение консульских услуг. Также им будет предоставлен слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство.

Процедура обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, которые некоторое время находятся за пределами Украины, сейчас определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Сразу после завершения этой межведомственной работы подробные разъяснения будут предоставлены дипломатическими учреждениями и МИД.

Второй миф : Мужчин призывного возраста после данного решения лишают консульской опеки, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций.

Разъяснение : Это решение никак не касается предоставления экстренной консульской помощи украинским гражданам в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.п.).

Также в МИД заверили, что работают в круглосуточном режиме, чтобы каждый гражданин, оказавшийся в сложной ситуации за границей, имел доступ к помощи.

Третий миф : Данное решение незаконно, поскольку закон о мобилизации по состоянию на данный момент не вступил в силу.

Разъяснение : Для Министерства иностранных дел приоритетом была и продолжает оставаться защита прав украинских граждан за границей.

Причиной технической паузы в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста стала необходимость подготовки к вступлению в действие новых правил предоставления консульских услуг данной категории граждан в связи с вступлением в действие нового закона о мобилизации.

Четвертый миф : Решение мгновенно привело к остановке предоставления консульских услуг всем мужчинам призывного возраста за границей.

Разъяснение : рассмотрение и проработка всех заявлений на получение консульских услуг, которые подавались до 23 апреля 2024 в зарубежных дипломатических учреждениях, происходит в полном объеме. Это также касается поданных к этой дате заявлений на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В этой связи ни о какой внезапности речь не идет, поскольку продолжается проработка всех заявлений, которые до этого уже были в работе. Заявления временно прекратили принимать от отдельной категории граждан для уточнения механизмов предоставления консульских услуг согласно принятому новому закону.

Пятый миф : Решение можно считать несправедливым по отношению к многим случаям, когда мужчины мобилизационного возраста находятся за границей или на законных основаниях, или уехали вынужденно и не убегали от своей обязанности защищать Родину.

Разъяснение : Принятое решение лишь на время приостанавливает прием новых заявлений на получение консульских услуг до доработки механизмов уточнения военно-учетных данных в соответствии с требованиями законодательства. В то же время в МИДе работают над пакетом модернизации предоставления консульских услуг для граждан Украины, который в целом поможет упростить доступ всех категорий граждан к консульскому обслуживанию и сократит время процедур.

Шестой миф : Данное решение является нарушением международных конвенций по защите прав человека.

Разъяснение : Решение временное и касается только приема новых заявлений. После уточнения механизмов реализации нового закона, заявления будут вновь принимать. В этом случае речь не идет ни о каком нарушении прав человека, поскольку каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставление консульских услуг.

24 апреля стало известно, что в МИД Украины объяснили основные положения о военном учете за границей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Также Фокус писал о консульских услугах, которые не будут предоставлять за границей военнообязанным мужчинам.