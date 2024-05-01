Росіяни просунулися на кількох напрямках: у Роботиному вивісили прапор РФ, — ISW

За словами аналітиків, російська авіація користується недоліком систем ППО України в районі Запорізької області. Окремо в ISW зазначають, що ЗСУ мають успіхи біля Кремінної.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 30 квітня заявив, що за останні 10 місяців на північному кордоні Харківської області перебувало приблизно 20 тисяч російських військовослужбовців, а загалом на Куп'янському напрямку — приблизно 100 тисяч, і що ЗС РФ провели ротацію частин, які втратили боєздатність за останні два місяці. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 30 квітня.

Можливий наступ на Харків

За словами Синєгубова, ЗСУ відстежують передислокації російських військ, які можуть накопичувати сили для штурму українських позицій. Але поки занадто рано оцінювати, чи мають намір російські війська відкрити новий фронт, додав Синєгубов.

Куп'янськ

30 квітня позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ–Сватове–Кремінна, але без підтверджених змін лінії фронту. За даними російського джерела, ЗС РФ просунулися в центральній і південно-східній частині Кислівки. Але ISW повідомляють тільки про підтверджене просування російських військ у східній частині населеного пункту. За твердженнями джерела з РФ, ЗС РФ контролюють половину Кислівки, ще один військкор заявив, що російські сили контролюють 75% населеного пункту.

Успіхи ЗСУ в районі Кремінної

Сили оборони України нещодавно відновили втрачені позиції біля Кремінної 30 квітня. Геолоковані кадри за 30 квітня показують, що ЗСУ незначно просунулися на схід від Ямполівки.

30 квітня позиційні бої тривали на Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Бахмут на карті

Часів Яр

Часів Яр, карта

Російські війська нещодавно домоглися підтвердженого просування в районі Часового Яру. Геолоковані кадри за 29 квітня показують, що ЗС РФ просунулися до східної сторони каналу Сіверський Донець–Донбас, на південь від Часового Яру. Командир українського розвідувального взводу в районі Часового Яру повідомив 30 квітня, що сили спеціальних операцій ЗС РФ стали частіше діяти в нічний час, і що ЗС РФ намагаються обійти Часів Яр із флангів через Богданівку та Іванівське. Спочатку вперед кидають підрозділи "Шторм-Z" (перша хвиля наступу) на Часів Яр, потім ідуть механізовані або повітряні наступи для закріплення нових позицій.

Донецьк

Район Авдіївки

30 квітня позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але без підтверджених змін лінії фронту. Російський військкор заявив, що ЗС РФ просунулися на глибину до 450 метрів. Але в ISW не виявили візуальних підтверджень.

Кордон Донецької та Запорізької областей

Повідомляється, що 30 квітня російські війська просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але без підтверджених змін лінії фронту. Російський військкор заявив, що частини російської 5-ї танкової бригади просунулися на відстань до кілометра в районі Старомайорського, хоча ISW не знайшли підтверджень. За твердженнями російських військкорів, останнім часом бойові дії в районі Великої Новосілки активізувалися, і авіація веде обстріли керованими бомбами по українських позиціях.

Роботине

ЗС РФ нещодавно домоглися підтвердженого просування в Роботиному Запорізької області. Частини 71-го моторизованого полку встановили прапор у західній частині населеного пункту.

Геолоковані кадри вказують на те, що російська пілотована авіація користується недоліком систем ППО України в цьому районі. За повідомленнями одного з військкорів, сили РФ змусили ЗСУ залишати свої позиції. Деякі військкори стверджують, що ЗС РФ контролюють більшу частину Роботиного, але околиці залишаються сірою зоною.

У ISW оцінюють, що ЗС РФ утримують позиції в західній і південно-західній частині населеного пункту.

Кринки та о. Нестрига

Херсонська область карта

ЗС РФ продовжують спроби вибити Сили оборони з лівого берега та островів у дельті Дніпра. За даними ЗСУ, ЗС РФ марно атакували позиції на острові Нестрига і відступили після втрат. Повідомлялося і про марні атаки в районі Кринків.

Нагадаємо, що ЗС РФ уперше за останній час не просунулися під Авдіївкою. Але в районі Часового Яру створюється загроза.

Також повідомлялося, що ЗС РФ захопили ще два населені пункти Донецької області та просуваються на півдні.