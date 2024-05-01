Россияне продвинулись на нескольких направлениях: в Работино вывесили флаг РФ, — ISW

По словам аналитиков, российская авиация пользуется недостатком систем ПВО Украины в районе Запорожской области. Отдельно в ISW отмечают, что ВСУ имеют успехи возле Кременной.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 30 апреля заявил, что за последние 10 месяцев на северной границе Харьковской области находились около 20 тысяч российских военнослужащих, а всего на Купянском направлении — их около 100 тысяч, и что ВС РФ провели ротацию частей, которые потеряли боеспособность в последние два месяца. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 30 апреля.

Возможное наступление на Харьков

По словам Синегубова, ВСУ отслеживают передислокации российских войск, которые могут накапливать силы для штурма украинских позиций. Но пока слишком рано оценивать, намерены ли российские войска открыть новый фронт, добавил Синегубов.

Купянск

30 апреля позиционные бои продолжались на рубеже Купянск–Сватово–Кременная, но без подтвержденных изменений линии фронта. По данным российского источника, ВС РФ продвинулись в центральной и юго-восточной части Кисловки. Но ISW сообщают только о подтвержденном продвижении российских войск в восточной части населенного пункта. По утверждениям источника из РФ, ВС РФ контролируют половину Кисловки, еще один военкор заявил, что российские силы контролируют 75% населенного пункта.

Успехи ВСУ в районе Кременной

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции возле Кременной 30 апреля. Геолоцированные кадры за 30 апреля показывают, что ВСУ незначительно продвинулись к востоку от Ямполовки.

30 апреля позиционные бои продолжались на Северском направлении северо-восточнее Бахмута, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Бахмут на карте

Часов Яр

Часов Яр карта

Российские войска недавно добились подтвержденного продвижения в районе Часового Яра на фоне продолжающихся операций. Геолоцированные кадры за 29 апреля показывают, что ВС РФ продвинулись к восточной стороне канала Северский Донец–Донбасс, к югу от Часового Яра. Командир украинского разведывательного взвода в районе Часового Яра сообщил 30 апреля, что силы специальных операций ВС РФ стали чаще действовать в ночное время, и что ВС РФ пытаются обойти Часов Яр с флангов через Богдановку и Ивановское. Вначале вперед бросают подразделения "Шторм-Z" (первая волна наступления) на Часов Яр, затем идут механизированные или воздушные наступления для закрепления новых позиций.

Донецк

Район Авдеевки

30 апреля позиционные бои продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но без подтвержденных изменений линии фронта. Российский военкор заявил, что ВС РФ продвинулись на глубину до 450 метров. Но в ISW не обнаружили визуальных подтверждений.

Граница Донецкой и Запорожской областей

Сообщается, что 30 апреля российские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но без подтвержденных изменений линии фронта. Российский военкор заявил, что части российской 5-й танковой бригады продвинулись на расстояние до километра в районе Старомайорского, хотя ISW не нашли подтверждений. По утверждениям российских военкоров, в последнее время боевые действия в районе Великой Новоселки активизировались, и авиация ведет обстрелы управляемыми бомбами по украинским позициям.

Работино

ВС РФ недавно добились подтвержденного продвижения в Работино Запорожской области. Части 71-го моторизованного полка установили флаг в западной части населенного пункта.

Геолоцированные кадры указывают на то, что российская пилотируемая авиация пользуется недостатком систем ПВО Украины в этом районе. По сообщениям одного из военкоров, силы РФ вынудили ВСУ оставлять свои позиции. Некоторые военкоры утверждают, что ВС РФ контролируют большую часть Работино, но окраины остаются серой зоной.

В ISW оценивают, что ВС РФ удерживают позиции в западной и юго-западной части населенного пункта.

Крынки и о. Нестрига

Херсонская область карта

ВС РФ продолжают попытки выбить Силы обороны с левого берега и островов в дельте Днепра. По данным ВСУ, ВС РФ безуспешно атаковали позиции на острове Нестрига и отступили после потерь. Сообщалось и о безуспешных атаках в районе Крынок.

Напомним, что ВС РФ впервые за последнее время не продвинулись под Авдеевкой. Но в районе Часового Яра создается угроза.

Также сообщалось, что ВС РФ захватили еще два населенных пункта Донецкой области и продвигаются на юге.