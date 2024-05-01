Запускали КАБи: у Харкові пролунали вибухи, є руйнування будинків

За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 10 приватних домогосподарств. Про постраждалих не повідомляють, а командування попереджає про загрозу повторних авіаударів.

Related video

У місті Харків пролунали вибухи. Про це в середу, 1 травня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку мер Терехов повідомляв про влучання в приватний будинок на околиці міста, проте пізніше уточнив, що постраждали десять будівель.

"Під час детального огляду місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент — без загиблих і поранених", — повідомив Терехов у своєму Telegram-каналі.

Чим били по Харкову

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗС України, 1 травня Збройні сили Росії запустили по Харкову керовані авіаційні бомби.

Також командування попереджає про загрозу повторних пусків.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня російські війська вдарили балістичними ракетами по Одесі. Унаслідок атаки загинули три людини, ще троє поранені.

Крім того, в Одеській ОВА повідомляли, що 5-річна дівчинка у важкому стані після удару РФ по Одесі 29 квітня. Унаслідок удару російських окупантів поранення отримали 32 людини. Серед постраждалих — двоє дітей.