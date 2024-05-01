Запускали КАБы: в Харькове прозвучали взрывы, есть разрушения домов
По словам мэра Игоря Терехова, в результате вражеского обстрела повреждены 10 частных домохозяйств. О пострадавших не сообщается, а командование предупреждает об угрозе повторных авиаударов.
В городе Харьков прозвучали взрывы. Об этом в среду, 1 мая, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Изначально мэр Терехов сообщал о попадании в частный дом на окраине города, однако позже уточнил, что пострадали десять зданий.
"При детальном осмотре места прилета обнаружены повреждения десяти частных домохозяйств. На данный момент — без погибших и раненых", — сообщил Терехов в своем Telegram-канале.
Чем били по Харькову
Согласно сообщению Воздушных сил ВС Украины, 1 мая Вооруженные силы России запустили по Харькову управляемые авиационные бомбы.
Также командование предупреждает об угрозе повторных пусков.
Напомним, в ночь на 1 мая российские войска ударили баллистическим ракетами по Одессе. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены.
Кроме того, в Одесской ОВА сообщали, что 5-летняя девочка в тяжелом состоянии после удара РФ по Одессе 29 апреля. В результате удара российских оккупантов ранения получили 32 человека. Среди пострадавших — двое детей.