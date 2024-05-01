В Україні мобілізовано 4 180 державних службовців, — НАДС (інфографіка)

Загалом, як підрахували в НАДС, в Україні нараховується майже 160 тисяч діючих чиновників. І лише 40 тисяч з них — чоловіки. Практично стільки ж на державній службі й незаповнених вакансій.

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Станом на перший квартал поточного року фактична кількість державних службовців складає 159 333 особи, через що кількість вакантних посад на державній службі наразі складає 40 769. Про це повідомляють у національному агентстві України з питань державної служби (НАДС).

Зазначається, що фактична кількість працюючих державних службовців-жінок складає 119 696 осіб, а чоловіків – 39 637 осіб.

Фото: НАДС

Підраховано, що загалом 4 180 державних службовців мобілізовані або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. З цієї кількості 812 осіб складають жінки.

Фото: НАДС

Упродовж трьох місяців до ЗСУ чи ТРО долучилися 38 жінок та 4 чоловіки.

Також повідомляється, що від початку повномасштабної агресії Росії з лютого 2022 року загинули 138 держслужбовців, а 263 – зазнали поранення.

НАДС інформує, що 4 129 держслужбовців наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях чи у районах, де відбуваються бойові дії.

Окрім того, нині 1180 чиновників перебувають за кордоном й за три місяці на батьківщину повернулося 204 особи.

Фото: НАДС

Нагадаємо, раніше Фокус писав, кого з чоловіків забронюють від армії в травні.

Також ми писали, що з 4 травня в Україні зникає статус "обмежено придатний", і формуються чіткі правила — "придатний/непридатний". З огляду на це, військовозобов'язаних розділять на кілька категорій.