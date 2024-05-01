В Украине мобилизовано 4 180 государственных служащих, — НАГС (инфографика)

Всего, как подсчитали в НАГС, в Украине насчитывается почти 160 тысяч действующих чиновников. И только 40 тысяч из них — мужчины. Практически столько же на государственной службе и незаполненных вакансий.

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По состоянию на первый квартал текущего года фактическое количество государственных служащих составляет 159 333 человека, из-за чего количество вакантных должностей на государственной службе сейчас составляет 40 769. Об этом сообщают в национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС).

Отмечается, что фактическое количество работающих государственных служащих-женщин составляет 119 696 человек, а мужчин — 39 637 человек.

Фото: НАГС

Подсчитано, что всего 4 180 государственных служащих мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных общин. Из этого количества 812 человек составляют женщины.

Фото: НАГС

В течение трех месяцев к ВСУ или ТРО присоединились 38 женщин и 4 мужчины.

Также сообщается, что с начала полномасштабной агрессии России с февраля 2022 года погибли 138 госслужащих, а 263 — получили ранения.

НАГС информирует, что 4 129 госслужащих сейчас находятся на временно оккупированных территориях или в районах, где происходят боевые действия.

Кроме того, сейчас 1180 чиновников находятся за границей и за три месяца на родину вернулось 204 человека.

Фото: НАГС

Напомним, ранее Фокус писал, кого из мужчин забронируют от армии в мае.

Также мы писали, что с 4 мая в Украине исчезает статус "ограниченно пригодный", и формируются четкие правила — "годен/негоден". Учитывая это, военнообязанных разделят на несколько категорий.