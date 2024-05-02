ЗС РФ застосовують у боях димові машини ТДМ-2К: як із ними боротися, — аналіз експертів

Для протидії димовим завісам військові можуть вдатися до технології SWIR. Пристрої працюють у діапазоні довжин хвиль від 0,9 до 1,7 мікрометра, що дає їм змогу отримувати чіткі зображення навіть в умовах низької видимості.

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Останнім часом російські окупанти на фронті стали активніше застосовувати машини для створення димових завіс ТДМ-2К. На ці спеціалізовані військові машини покладено окреме завдання — створення щільних димових завіс для маскування пересування піхоти й бойових танків. Тактичне застосування димових завіс ЗС РФ проаналізували військові оглядачі Bulgarian Military у своєму матеріалі від 2 травня.

Автори публікації звернули увагу на відеоролик за участю російського військового, який детально розповів про використання димової машини ТДМ-2К. У ролику представлений командир тактичного підрозділу, який пояснює, як його солдати використовують машини для створення димової завіси завдовжки до тисячі метрів. За його словами, такі завіси підвищують виживаність військ, приховуючи їх від ворожих спостерігачів.

Машина ТДМ-2К та західні аналоги

ТДМ-2К функціонує з використанням суміші дизельного пального та спеціальних димоутворювальних речовин. Машина оснащена соплами та розбризкувачами для рівномірного розпилення диму, створюючи щільну хмару для ефективного маскування. Вона побудована на базі бронетранспортера БТР-80, що забезпечує їй високу мобільність і можливість швидкого переміщення на полі бою.

ТДМ-2К може розсіювати аерозолі, які заважають інфрачервоним датчикам, що робить його важливим компонентом для маскування дружніх сил. Це універсальний засіб в арсеналі російської армії.

Подібні технології вже давно стоять на озброєнні низки інших країн. Наприклад, у США поширена димова машина M58 Wolf, побудована на основі шасі M113. У Європі компанія Rheinmetall, розташована в Німеччині, відома своїми системами для створення димових завіс, такими як LVPVS 66 і Maske.

Як боротися з димовими завісами

Експерти зазначають, що протидія димовим завісам залишається складним завданням. Деякі військові фахівці пропонують використовувати тепловізійні оптичні прилади, але цей підхід не завжди ефективний через наявність аерозолів у димі. Тому останніми роками дедалі більше уваги приділяється технологіям короткохвильового інфрачервоного спектра (SWIR), які здатні проникати крізь густий туман і дим.

SWIR-технології працюють у діапазоні довжин хвиль від 0,9 до 1,7 мікрометра, що дає їм змогу отримувати чіткі зображення навіть в умовах низької видимості. Активні SWIR-системи випромінюють власне світло, що ще більше підвищує їхню здатність проникати крізь дим і туман.

Попри очевидні переваги SWIR-технологій, інформація про те, що Збройні сили України отримали SWIR-камери від союзників, відсутня у відкритих джерелах. Однак у міру розвитку військової технології такі системи можуть відігравати все значнішу роль у спостереженні за полем бою та протидії димовим завісам.

Загалом ефективність використання димових завіс, таких як ТДМ-2К, залежить від конкретної тактичної ситуації. Це потужний інструмент для тимчасового маскування військ і техніки, який може вплинути на хід військових операцій, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у вересні минулого року жителі тимчасово окупованого Севастополя скаржилися на проблеми зі здоров'ям. Вони відчували запаморочення та нудоту після того, як у бухтах місцева "влада" починає пускати димові завіси від атак.