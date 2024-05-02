ВС РФ применяют в боях дымовые машины ТДМ-2К: как с ними бороться, — анализ экспертов

Для противодействия дымовым завесам военные могут прибегнуть к технологии SWIR. Устройства работают в диапазоне длин волн от 0,9 до 1,7 микрометра, что позволяет им получать четкие изображения даже в условиях низкой видимости.

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В последнее время российские оккупанты на фронте стали активнее применять машины для постановки дымовых завес ТДМ-2К. На эти специализированные военные машины возложена отдельная задача — создание плотных дымовых завес для маскировки передвижения пехоты и боевых танков. Тактическое применение дымовых завес ВС РФ проанализировали военные обозреватели Bulgarian Military в своем материале от 2 мая.

Авторы публикации обратили внимание на видеоролик с участием российского военного, который подробно рассказал об использовании дымовой машины ТДМ-2К. В ролике представлен командир тактического подразделения, который объясняет, как его солдаты используют машины для создания дымовой завесы длиной до тысячи метров. По его словам, такие завесы повышают выживаемость войск, скрывая их от вражеских наблюдателей.

Машина ТДМ-2К и западные аналоги

ТДМ-2К функционирует с использованием смеси дизельного топлива и специальных дымообразующих веществ. Машина оснащена соплами и разбрызгивателями для равномерного распыления дыма, создавая плотное облако для эффективной маскировки. Она построена на базе бронетранспортера БТР-80, что обеспечивает ей высокую мобильность и возможность быстрого перемещения на поле боя.

Кроме того, ТДМ-2К может рассеивать аэрозоли, мешающие инфракрасным датчикам, что делает его важным компонентом для маскировки дружественных сил. Это универсальное средство в арсенале российской армии.

Между тем подобные технологии уже давно стоят на вооружении ряда других стран. Например, в США распространена дымовая машина M58 Wolf, построенная на основе шасси M113. В Европе компания Rheinmetall, расположенная в Германии, известна своими системами для постановки дымовых завес, такими как LVPVS 66 и Maske.

Как бороться с дымовыми завесами

Эксперты отмечают, что противодействие дымовым завесам остается сложной задачей. Некоторые военные специалисты предлагают использовать тепловизионные оптические приборы, но этот подход не всегда эффективен из-за наличия аэрозолей в дыме. Поэтому в последние годы все больше внимания уделяется технологиям коротковолнового инфракрасного спектра (SWIR), которые способны проникать сквозь густой туман и дым.

SWIR-технологии работают в диапазоне длин волн от 0,9 до 1,7 микрометра, что позволяет им получать четкие изображения даже в условиях низкой видимости. Активные SWIR-системы излучают собственный свет, что еще больше повышает их способность проникать сквозь дым и туман.

Несмотря на очевидные преимущества SWIR-технологий, информация о том, что Вооруженные силы Украины получили SWIR-камеры от союзников, отсутствует в открытых источниках. Однако по мере развития военной технологии такие системы могут играть все более значительную роль в наблюдении за полем боя и противодействии дымовым завесам.

В целом, эффективность использования дымовых завес, таких как ТДМ-2К, зависит от конкретной тактической ситуации. Это мощный инструмент для временной маскировки войск и техники, который может повлиять на ход военных операций, подытожили обозреватели.

Напомним, в сентябре прошлого года жители временно оккупированного Севастополя жаловались на проблемы со здоровьем. Они испытывали головокружение и тошноту после того, как в бухтах местные "власти" начинают пускать дымовые завесы от атак.