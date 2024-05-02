"Важкі бої": у ЗСУ підтвердили, що росіяни закріпилися в Очеретиному

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Робиться все можливе, щоб повернути втрачений населений пункт.

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Збройним силам Російської Федерації вдалося прорватися і закріпитися в селі Очеретине Покровського району Донецької області. Про це в четвер, 2 травня, в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Однак попри успіхи окупантів, частина території, де розташувалися ворожі сили, перебуває під вогневим контролем українських військових.

Ситуація в районі Очеретине Фото: deepstatemap.live

"Вживаються заходи, щоб його (противника. — Ред.) вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", — розповів Волошин.

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Спікер підкреслив, що ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш напруженою. Однак українські сили вживають додаткових заходів для стабілізації обстановки та повернення Очеретиного під свій контроль.

"З цією метою було введено додаткові сили та засоби резерву", — додав Волошин.

Ситуація на Авдіївському напрямку Фото: deepstatemap.live

Він також зазначив, що ворожі бригади, задіяні на Покровському та Курахівському напрямках, прагнуть прорватися на захід від Авдіївки та Мар'їнки з метою захоплення Покровська та Курахового. Однак, попри тактичні успіхи противника, українські військові зберігають оперативну перевагу.

"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність", — резюмував Волошин.

Ситуація на фронті

2 травня аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська Росії просунулися в районі сіл Архангельського і Новоолександрівки. Це стало можливим після того, як росіяни зайняли село Очеретине, а потім два сусідні населені пункти — Керамік і Новокалинове.

Просування ЗС РФ у районі Очеретиного Фото: deepstatemap.live

При цьому в Генштабі ЗСУ захоплення населених пунктів не підтверджували, а лише заявляли про спроби окупантів зайняти позиції ЗСУ на зазначених напрямках. 2 травня повідомлялося, що

Нагадаємо, згідно зі звітом американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗС РФ просунулися на схід від міста Часів Яр і на його східні околиці. Бої тривали на північний схід від Часового Яру в районі Богданівки Бахмутського району.