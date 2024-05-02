"Тяжелые бои": в ВСУ подтвердили, что россияне закрепились в Очеретино

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, часть населенного пункта находится под огневым контролем Сил обороны Украины. Делается все возможное, чтобы вернуть утраченный населенный пункт.

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Вооруженным силам Российской Федерации удалось прорваться и закрепиться в селе Очеретино Покровского района Донецкой области. Об этом в четверг, 2 мая, в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Однако несмотря на успехи оккупантов, часть территории, где расположились вражеские силы, находится под огневым контролем украинских военных.

Ситуация в районе Очеретино Фото: deepstatemap.live

"Принимаются меры, чтобы его (противника. — Ред.) выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ", — рассказал Волошин.

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Спикер подчеркнул, что ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной. Однако украинские силы принимают дополнительные меры для стабилизации обстановки и возвращения Очеретино под свой контроль.

"С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва", — добавил Волошин.

Ситуация на Авдеевском направлении Фото: deepstatemap.live

Он также отметил, что вражеские бригады, задействованные на Покровском и Кураховском направлениях, стремятся прорваться к западу от Авдеевки и Марьинки с целью захвата Покровска и Курахово. Однако, несмотря на тактические успехи противника, украинские военные сохраняют оперативное преимущество.

"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, которые восстановили свою боеспособность", — резюмировал Волошин.

Ситуация на фронте

2 мая аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска России продвинулись в районе сел Архангельского и Новоалександровки. Это стало возможным после того, как россияне заняли село Очеретино, а затем два соседних населенных пункта — Керамик и Новокалиново.

Продвижение ВС РФ в районе Очеретино Фото: deepstatemap.live

При этом в Генштабе ВСУ захват населенных пунктов не подтверждали, а лишь заявляли о попытках оккупантов занять позиции ВСУ на указанных направлениях. 2 мая сообщалось, что

Напомним, согласно отчету американских аналитиков Института изучения войны (ISW), ВС РФ продвинулись к востоку от города Часов Яр и на его восточные окраины. Бои продолжались к северо-востоку от Часова Яра в районе Богдановки Баумутского района.