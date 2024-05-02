США покарали 300 компаній із Китаю, Туреччини та ОАЕ: постачають РФ компоненти для зброї та вибухівки

У 2022 році китайські товари подвійного призначення у РФ не надходили, у січні — лютому 2023-го — мінімально (до 10 000 тисяч доларів). Але вже до березня обсяг імпорту склав у межах 250 тисяч доларів.

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Майже 300 компаній і фізичних осіб із Китаю, ОАЕ, Туреччини, Словаччини та Бельгії опинилися в санкційному списку Сполучених Штатів, які допомагали російському ВПК діяти в обхід заходів експортного контролю. Уперше санкції застосовуються щодо постачальників сировини для виготовлення вибухових речовин. Про це пише Bloomberg.

Повідомляють про китайські та російські компанії, які виробляють і продають бавовну і нітроцелюлозу, що використовуються у виробництві пороху, ракетного палива та інших речовин.

Серед згаданих компаній — "АМС груп", яка, за інформацією американського Мінфіну, закуповує бавовняну целюлозу в країнах східної Азії, Європі та Центральній Азії. Компанія також співпрацює з підсанкційним Казанським пороховим заводом. У цьому розділі санкцій загалом перебуває 12 російських і дві китайські компанії.

За даними американського відомства, санкції застосовують щодо гонконзької Finder Technology, яка експортувала 293 партії деталей для дронів та іншу електроніку. Juhang Aviation Technology постачала пропелери, глушники сигналів, датчики та двигуни, зі свого боку, Zhongcheng Heavy Equipment Defense Technology Group надавала техніку ПВК "Вагнер".

У 2022 році компоненти для зброї постачалися у РФ здебільшого через Туреччину, почасти це триває досі. Проти компанії Alpha Impex Ithalat Ve Ihracat Dis Ticaret Limited Sirketi досі не запровадили санкції, хоча до кінця 2023 року турецька компанія поставила до РФ продукцію на $2 млн. Зокрема, мікросхеми, програмовані логічні інтегральні схеми та транзистори для військових супутників. З весни 2023-го головним імпортером у РФ став Китай. У 2022 році продукція військового і подвійного призначення з Китаю до РФ не надходила, у січні та лютому 2023-го — постачалася мінімально (до 10 000 тисяч доларів), але до березня обсяг імпорту становив уже в межах 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Північна Корея поставила РФ ракети Hwasong-11 для ударів по Харкову. Китай, своєю чергою, передає запчастини до літаків, напівпровідники, навігаційне обладнання тощо.

Також повідомлялося, що китайський бомбардувальник H-6K уперше запустив балістичну ракету в повітрі.