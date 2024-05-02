Китайський бомбардувальник H-6K вперше запустив балістичну ракету у повітрі

Народно-визвольна армія вперше показала пуск балістичної ракети 2PZD-21 з літака, що робить боєприпас дуже схожим на російський "Кинджал".

Related video

В мережі зʼявилося відео, як китайський бомбардувальник H-6K запускає балістичну ракету повітряного базування 2PZD-21. Про це повідомляє The War Zone.

Народно-визвольна армія вперше продемонструвала пуск балістичної ракети 2PDZ-21 з літака, який є копією радянського Ту-16. H-6K це значно покращена модернізація, яка отримала вдосконалену пілотну кабіну та покращені турбовентиляторні двигуни. Окрім балістики під час навчань були скинути звичайні авіабомби, які були у внутрішньому відсіку зброї. Відео було опубліковано на честь 1 травня, що є офіційним святом у КНР.

Публічно балістична ракета, що була запущена вчора, дебютувала на виставці авіашоу AirShow China в листопаді 2022 року. Вона відома під маркуванням ALBM або 2PZD-21 а назва KD-21 або YJ-21 — це лише припущення, бо офіційно вона не розкривалася. Спочатку ракету ALBM вважали протикорабельною, але літак Н-6К насамперед є штурмовою платформою, яка служить у Повітряних силах, а не Військово-морських. Відтак є припущення, що балістична ракета зможе бити й по наземних цілях.

Такий факт зробить ракету схожою на російський "Кинджал", який запускається з винищувача МіГ-31К. 2PZD-21 може бути так само розвитком наземної ракети, як і "Кинджал" походить від "Искандера". У китайському випадку вона дуже схожа на балістичну ракету CM-401 наземного базування.

Балістична ракета CM-401

Балістична ракета, що запускається з повітря, становить особливо серйозну загрозу як для оператора ППО на землі, так і для оператора, якому доручено захистити військовий корабель. З потенційною гіперзвуковою кінцевою швидкістю, яка є звичайною для балістичних ракет, ALBM, ймовірно, летить до своєї цілі під крутим кутом падіння.

Якщо припустити, що він може атакувати рухомі військові кораблі, він також зможе динамічно маневрувати під час кінцевої фази атаки, що ускладнить протидію наземними засобами ППО. Досвід "Кинджала" в Україні показує, що Patriot та аналогічні системи можуть протидіяти таким ракетам.

Нагадаємо, 19 квітня ЗМІ писали, що на китайський бомбардувальник H-6K підчепили розвідувальний дрон WZ-8.

Раніше спостерігачі помітили H-6K з балістичною ракетою YJ-21 на підвісці.