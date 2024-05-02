Китайский бомбардировщик H-6K впервые запустил баллистическую ракету в воздухе

Народно-освободительная армия впервые показала пуск баллистической ракеты 2PZD-21 с самолета, что делает боеприпас очень похожим на российский "Кинжал".

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В сети появилось видео, как китайский бомбардировщик H-6K запускает баллистическую ракету воздушного базирования 2PZD-21. Об этом сообщает The War Zone.

Народно-освободительная армия впервые продемонстрировала пуск баллистической ракеты 2PDZ-21 с самолета, который является копией советского Ту-16. H-6K это значительно улучшенная модернизация, которая получила усовершенствованную пилотную кабину и улучшенные турбовентиляторные двигатели. Кроме баллистики во время учений были сбросить обычные авиабомбы, которые были во внутреннем отсеке оружия. Видео было опубликовано в честь 1 мая, что является официальным праздником в КНР.

Публично баллистическая ракета, которая была запущена вчера, дебютировала на выставке авиашоу AirShow China в ноябре 2022 года. Она известна под маркировкой ALBM или 2PZD-21, а название KD-21 или YJ-21 — это лишь предположение, потому что официально она не раскрывалась. Сначала ракету ALBM считали противокорабельной, но самолет Н-6К в первую очередь является штурмовой платформой, которая служит в Воздушных силах, а не Военно-морских. Поэтому есть предположение, что баллистическая ракета сможет бить и по наземным целям.

Такой факт сделает ракету похожей на российский "Кинжал", который запускается с истребителя МиГ-31К. 2PZD-21 может быть так же развитием наземной ракеты, как и "Кинжал" происходит от "Искандера". В китайском случае она очень похожа на баллистическую ракету CM-401 наземного базирования.

Баллистическая ракета CM-401

Баллистическая ракета, запускаемая с воздуха, представляет особенно серьезную угрозу как для оператора ПВО на земле, так и для оператора, которому поручено защитить военный корабль. С потенциальной гиперзвуковой конечной скоростью, которая является обычной для баллистических ракет, ALBM, вероятно, летит к своей цели под прямым углом падения.

Если предположить, что он может атаковать движущиеся военные корабли, он также сможет динамично маневрировать во время конечной фазы атаки, что усложнит противодействие наземными средствами ПВО. Опыт "Кинжала" в Украине показывает, что Patriot и аналогичные системы могут противодействовать таким ракетам.

Напомним, 19 апреля СМИ писали, что на китайский бомбардировщик H-6K подцепили разведывательный дрон WZ-8.

Ранее наблюдатели заметили H-6K с баллистической ракетой YJ-21 на подвеске.