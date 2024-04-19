На китайский бомбардировщик H-6 подцепили загадочный дрон (фото)

На внешней подвеске H-6 обозреватели заметили разведывательный беспилотник WZ-8, который не может самостоятельно подниматься в воздух.

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Китайский бомбардировщик H-6 обозреватели заметили с необычным грузом на подвесках. Вместо боеприпасов на нем закрепили беспилотник. Об этом сообщает наблюдатель wsnbn в Х (ранее Твиттер).

В китайской соцсети Weibo показали бомбардировщик H-6 с беспилотником WZ-8. Этот БПЛА сконструирован для работы на скоростях, которые втрое превышают звук. Взлет должен происходить на высоте 30 км.

H-6 с дроном WZ-8

В Defence Blog добавляют, что назначение WZ-8 — вести разведку в Юго-Восточной Азии, включая Тайвань, Южную Корею и Японию. Разведывательный беспилотник должен играть решающую роль в сборе стратегически важных разведывательных данных.

Также WZ-8 не может самостоятельно взлететь. Ему необходим самолет-носитель, которым является H-6MW. Бомбардировщик инициирует последовательность запуска после достижения необходимой высоты и скорости. Далее WZ-8 включает ракетный двигатель и разгоняется до нужной скорости и работает на необходимой высоте.

Визуализация, как должен выглядеть H-6 с БПЛА WZ-8

Китайский беспилотник имеет определенное сходство с американским дроном D-21 от Lockheed Martin. Он должен заполнить критический пробел в сборе разведывательных данных, особенно в ситуациях, когда спутниковое покрытие может быть ограниченным или непрактичным. WZ-8 должен долго находиться в воздухе и сканировать пространство на земле.

Напомним, 15 марта китайский бомбардировщик H-6 засветился с новой баллистической ракетой Y-21.

11 апреля журналисты показали патрулирование бомбардировщика B-52.