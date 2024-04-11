Символ могущества США: CNN показал патрулирование бомбардировщика B-52 (видео)

Во время многочасового полета на бомбардировщике вышел из строя один из двигателей, но экипаж успешно выполнил задание по патрулированию возле РФ, Китая, Кореи и Японии.

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Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress — это символ могущества американской армии. На одном из таких самолетов побывали журналисты CNN во время выполнения задания. Об этом сообщается в репортаже.

Журналисты показали B-52 во время операции на краю Восточно-Китайского моря, когда он поворачивал на северо-восток в сторону Аляски и авиабазы Барксдейл в Луизиане. Во время перелета, который длился 33 часа, на одном из двигателей бомбардировщика поднялось давление масла. Отмечается, что экипаж уже не впервые сталкивается с проблемами во время полета. Ранее у них были проблемы со связью, а также он должен был делать точные расчеты топлива во время путешествия более 20 тысяч км от Луизианы до Японии и обратно.

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Управляли бомбардировщиком капитан Джинан Эндрюс, капитан Трамейн "Омаха" Барнетт. Также был третий пилот экипажа капитан Сабин "Джетт" Парк, офицер РЭБ и офицер систем вооружения. Через 14 часов полета и почти 11 тысяч км преодоленного пути пилоты приняли решение выключить проблемный двигатель. В рейсе было сразу два B-52 Stratofortress. Первый приземлился в Японии, а рейс MYLAR11, на котором были журналисты, продолжил свой путь на семи из восьми двигателей. Этот борт был построен в 1961 году, члены экипажа на 10 лет моложе самолета.

Журналисты называют проблему с двигателем напоминанием, что армия США полагается на B-52, который впервые поднялся в воздух в 1950-х годах. Он является основным стратегическим бомбардировщиком Воздушных сил США.

"Если вы вернетесь назад и посмотрите как на национальное руководство России, так и на национальное руководство Китая, на что они реагируют? Мы видим, что они публично комментируют миссии нашей оперативной группы бомбардировщиков, особенно когда в них участвуют другие публичные способы", — заявляет генерал-майор Джейсон Армагост, командующий 8-й армией ВС.

Рейс журналистов начинался с континентальной части США, до Алеутских островов Аляски, далее у восточного побережья РФ и вниз недалеко от Китая и Северной Кореи до Южной Кореи. На определенных участках полета B-52 сопровождали истребители.

"Мы не только являемся одним из самых заметных и гибких звеньев ядерной триады, но это также очень простой способ для ПС и США заверить наших союзников. У нас есть В-52 там, где он нужен, когда он нужен, в течение 48 часов", — заявил капитан Бо "НАТО" Кейн, офицер по системам вооружений, участвовавший в полете.

Напомним, США испытали гиперзвуковую ракету с базы Гуам, что стало сигналом для Китая.

Бомбардировщики B-52 направили на Гуам в феврале 2024 года.