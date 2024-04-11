Символ могутності США: CNN показав патрулювання бомбардувальника B-52 (відео)

Під час багатогодинного польоту на бомбардувальнику вийшов з ладу один з двигунів, але екіпаж успішно виконав завдання з патрулювання біля РФ, Китаю, Кореї та Японії.

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Стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress — це символ могутності американської армії. На одному з таких літаків побували журналісти CNN під час виконання завдання. Про це повідомляється в репортажі.

Журналісти показали B-52 під час операції на краю Східнокитайського моря, коли він повертав на північний схід у бік Аляски та авіабази Барксдейл у Луїзіані. Під час перельоту, який тривав 33 години, на одному з двигунів бомбардувальника піднявся тиск мастила. Зазначається, що екіпаж вже не вперше стикається з проблемами під час польоту. Раніше вони мали проблеми звʼязку, а також він мав робити точні розрахунки палива під час подорожі понад 20 тисяч км від Луїзіани до Японії та назад.

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Керували бомбардувальником капітан Джинан Ендрюс, капітан Трамейн "Омаха" Барнетт. Також був третій пілот екіпажу капітан Сабін "Джетт" Парк, офіцер РЕБ та офіцер систем озброєння. Через 14 годин польоту та майже 11 тисяч км подоланого шляху пілоти прийняли рішення вимкнути проблемний двигун. В рейсі було одразу два B-52 Stratofortress. Перший приземлився в Японії, а рейс MYLAR11, на якому були журналісти, продовжив свій шлях на семи з восьми двигунів. Цей борт було побудовано у 1961 році, члени екіпажу на 10 років молодші за літак.

Журналісти називають проблему з двигуном нагадуванням, що армія США покладається на B-52, який вперше піднявся у повітря у 1950-х роках. Він є основним стратегічним бомбардувальником Повітряних сил США.

"Якщо ви повернетеся назад і подивіться як на національне керівництво Росії, так і на національне керівництво Китаю, на що вони реагують? Ми бачимо, що вони публічно коментують місії нашої оперативної групи бомбардувальників, особливо коли в них беруть участь інші публічні способи", — заявляє генерал-майор Джейсон Армагост, командувач 8-ї армії ПС.

Рейс журналістів починався з континентальної частини США, до Алеутських островів Аляски, далі біля східного узбережжя РФ та вниз неподалік Китаю та Північної Кореї аж до Південної Кореї. На певних ділянках польоту B-52 супроводжували винищувачі.

"Ми не лише є однією з найбільш помітних і гнучких ланок ядерної тріади, але це також дуже простий спосіб для ПС і США запевнити наших союзників. У нас є В-52 там, де він потрібен, коли він потрібен, протягом 48 годин", — заявив капітан Бо "НАТО" Кейн, офіцер з систем озброєнь, який брав участь у польоті.

Нагадаємо, США випробували гіперзвукову ракету з бази Гуам, що стало сигналом для Китаю.

Бомбардувальники B-52 направили на Гуам в лютому 2024 року.