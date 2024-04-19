На китайський бомбардувальник H-6 підчепили загадковий дрон (фото)

На зовнішній підвісці H-6 оглядачі помітили розвідувальний безпілотник WZ-8, який не може самостійно здійматися у повітря.

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Китайський бомбардувальник H-6 оглядачі помітили з незвичним вантажем на підвісках. Замість боєприпасів на ньому закріпили безпілотник. Про це повідомляє спостерігач wsnbn в Х (раніше Твіттер).

В китайській соцмережі Weibo показали бомбардувальник H-6 з безпілотником WZ-8. Цей БПЛА сконструйовано для роботи на швидкостях, які втричі перевищують звук. Зліт має відбуватися на висоті 30 км.

H-6 з дроном WZ-8

У Defence Blog додають, що призначення WZ-8 — вести розвідку у Південно-Східній Азії, включно з Тайванем, Південною Кореєю та Японією. Розвідувальний безпілотник має відігравати вирішальну роль у зборі стратегічно важливих розвідувальних даних.

Також WZ-8 не може самостійно злетіти. Йому необхідний літак-носій, яким є H-6MW. Бомбардувальник ініціює послідовність запуску після досягнення необхідної висоти та швидкості. Далі WZ-8 включає ракетний двигун й розганяється до потрібної швидкості й працює на необхідній висоті.

Візуалізація, як має виглядати H-6 з БПЛА WZ-8

Китайський безпілотник має певну схожість з американським дроном D-21 від Lockheed Martin. Він має заповнити критичну прогалину в зборі розвідувальних даних, особливо в ситуаціях, коли супутникове покриття може бути обмеженим або непрактичним. WZ-8 має довго знаходитися у повітрі й сканувати простір на землі.

Нагадаємо, 15 березня китайський бомбардувальник H-6 засвітився з новою балістичною ракетою Y-21.

11 квітня журналісти показали патрулювання бомбардувальника B-52.