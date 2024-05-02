Бойові дії дійшли вже до межі Часового Яру, – МВА (відео)

У Часовому Ярі та у всій громаді залишається 682 особи, а за останній тиждень ніхто з міста не виїхав, розповів очільник адміністрації.

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Бої з російськими окупантами дійшли до межі міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомив Сергій Чаус, начальник Часовоярської міської військової адміністрації, в ефірі телемарафону.

У Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи. Люди залишилися на території міста, попри воєнні дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні населеного пункту. Здебільшого у ньому залишилися люди похилого віку.

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Результат російської тактики випаленої землі: як виглядає Часів Яр, — AP (фото, відео)

"Мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на воєнні дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста", – сказав він.

При цьому евакуацію сповільнилася до майже нульових показників. Зокрема, ніхто не виїхав за останній тиждень з Часового Яру.

"Вони аргументують одним – це мій дім", – пояснив Чаус.

Бої за Часів Яр

Війська РФ й надалі тиснуть по всій лінії фронту, сподіваючись до 9 травня захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Запис з дрона показує, як наразі виглядає саме місто. Після місяців артилерійських ударів місто спустошене, майже жодна споруда не залишилась цілою. Будинки обвуглені, а колись заселений понад 12 тисячами осіб населений пункт виглядає безлюдним.

У ЗСУ розповіли, чому російські війська не захопить Часів Яр до 9 травня. Зі слів офіцера пресслужби 26-ї артбригади Олега Калашнікова, противник кинув значну кількість резервів для окупації маленького міста у Донецькій області, але так і не зможе цього зробити найближчим часом.

Нагадаємо, 29 квітня офіцер ЗСУ розповів, що Часів Яр може виявитися для російських окупантів вихідним рубежем на Костянтинівку. Заступник комбата 5-ї штурмової бригади Михайло Онуфер припускає, що російські підрозділи можуть маскувати техніку серед житлової забудови, а українським військам, навпаки, доведеться відводити свої вогневі засоби.