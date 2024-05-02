Боевые действия дошли уже до границы Часового Яра, — МВА (видео)

В Часовом Яру и во всей громаде остается 682 человека, а за последнюю неделю никто из города не выехал, рассказал глава администрации.

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Бои с российскими оккупантами дошли до границы города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил Сергей Чаус, начальник Часовоярской городской военной администрации, в эфире телемарафона.

В Часовом Яру и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека. Люди остались на территории города, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе населенного пункта. В основном в нем остались люди пожилого возраста.

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Результат российской тактики выжженной земли: как выглядит Часов Яр, — AP (фото, видео)

"Жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", — сказал он.

При этом эвакуацию замедлилась до почти нулевых показателей. В частности, никто не выехал за последнюю неделю из Часового Яра.

"Они аргументируют одним — это мой дом", — пояснил Чаус.

Бои за Часов Яр

Войска РФ и в дальнейшем давят по всей линии фронта, надеясь до 9 мая захватить город Часов Яр в Донецкой области. Запись с дрона показывает, как сейчас выглядит сам город. После месяцев артиллерийских ударов город опустошен, почти ни одно сооружение не осталось целым. Дома обуглены, а некогда заселенный более 12 тысячами человек населенный пункт выглядит безлюдным.

В ВСУ рассказали, почему российские войска не захватят Часов Яр до 9 мая. По словам офицера пресс-службы 26-й артбригады Олега Калашникова, противник бросил значительное количество резервов для оккупации маленького города в Донецкой области, но так и не сможет этого сделать в ближайшее время.

Напомним, 29 апреля офицер ВСУ рассказал, что Часов Яр может оказаться для российских оккупантов выходным рубежом на Константиновку. Заместитель комбата 5-й штурмовой бригады Михаил Онуфер предполагает, что российские подразделения могут маскировать технику среди жилой застройки, а украинским войскам, наоборот, придется отводить свои огневые средства.