ЗСУ відійшли з позицій: в ОСУВ "Хортиця" розповіли, чи окупував ворог Бердичі біля Авдіївки

Українські військові залишили позиції, адже там не було де захищатися. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, в тактичному понятті маленький відступ не є досить важливим.

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Збройні сили України відійшли на безпечніші позиції від Бердичів на Авдіївському напрямку Донецької області. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські військові не відбили населений пункт. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

Він наголосив, що українські бійці перемістилися на нові рубежі західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка. Тоді як там позиції ЗСУ були зруйновані, в результаті перебування військових було під загрозою для їхнього життя та здоровʼя.

"Сили оборони та підрозділи Збройних Сил відійшли на більш підготовлені та захищені позиції", — пояснив Назар Волошин.

За його словами, для українців такий "маленький відступ" не є "досить важливим" у тактичному понятті. Він уточнив, що відхід з позицій не означає те, що противник відбив їх. Натомість це означає лише те, що бійці залишили рубежі, адже там не було де захищатися.

"Там марсіанський ландшафт, немає за що закріпитися. Ворог просто нищить все на своєму шляху. Попри все", — додав він.

Нагадаємо, 27 квітня аналітики DeepState повідомили, що Збройні сили Російської Федерації вивісити свій прапор на околицях села Бердичі Донецької області. Вони наголосили, що утримувати лінію зіткнення неможливо в нинішньому вигляді.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 1 травня розповіли, що окупантам вдалося просунутися на схід від Часового Яру Донецької області та на його східні околиці. Запеклі бої тривали біля низки населених пунктів.