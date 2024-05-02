В окупованому Бердянську пролунав вибух: можливе влучання в ремонтну базу росіян (фото)

Вогонь у окупованому росіянами місті локаційно розгорівся в мікрорайоні Колонія. Пожежі передував потужний вибух.

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У четвер ввечері, приблизно 20:15 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогримів вибух. Про це повідомляє Telegram-канал "БердянсЬк Сьогодні".

Як уточнюють місцеві мешканці, вогонь помічений в мікрорайоні Колонія. Бердянці зазначають, що було "гучно", після чого почалася пожежа, а на місце події попрямували пожежні машини та швидкі.

Пожежа у Бердянську Фото: БердянсЬк Сьогодні

Наголошується, що у зазначеному районі на території заводу "Дормаш", який був орієнтований на виробництво будівельних та дорожніх машин, окупанти влаштували ремонтну базу військової техніки.

Як своєю чергою повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, епіцентр знаходиться в районі заводу "Дормаш" й швидкі вже там.

Епіцентр пожежі Фото: Андрющенко Time

Пожежа у Бердянську Фото: БердянсЬк Сьогодні

Окупаційна влада міста подію не коментувала. Тим часом, як стверджується, проросійські боти розповсюджують версію, що нібито "палає очерет" на околиці міста.

"Але вся справа в тому, що палає геть не околиця", — зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, 15 квітня в окупованому Бердянську пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, було два влучання ракетами Storm Shadow по території заводу "Південгідромаш".

Також ми писали, що 1 травня тимчасово окупований Маріуполь Донецької області атакували ракети, які намагалася перехопити російська протиповітряна оборона. У результаті це завдало противнику ще більшої шкоди.

Раніше Фокус інформував, що у районі окупованого Маріуполя 24 квітня вночі пролунали вибухи. Прилетіло по базі росіян у селі Бабах-Тарама. Було відомо про одного 200-го окупанта й не менш ніж 15 поранених офіцерів ЗС РФ.