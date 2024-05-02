В оккупированном Бердянске прогремел взрыв: возможно попадание в ремонтную базу россиян (фото)

Огонь в оккупированном россиянами городе локально разгорелся в микрорайоне Колония. Пожару предшествовал мощный взрыв.

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В четверг вечером, около 20:15 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск Сегодня".

Как уточняют местные жители, огонь замечен в микрорайоне Колония. Бердянцы отмечают, что было "громко", после чего начался пожар, а на место происшествия направились пожарные машины и скорые.

Пожар в Бердянске Фото: Бердянск Сейчас

Отмечается, что в указанном районе на территории завода "Дормаш", который был ориентирован на производство строительных и дорожных машин, оккупанты устроили ремонтную базу военной техники.

Как, в свою очередь, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, эпицентр находится в районе завода "Дормаш" и скорые уже там.

Эпицентр пожара Фото: Андрющенко Time

Пожар в Бердянске Фото: Бердянск Сейчас

Оккупационные власти города событие не комментировали. Между тем, как утверждается, пророссийские боты распространяют версию, что якобы "пылает камыш" на окраине города.

"Но все дело в том, что пылает совсем не окраина", — отметил Андрющенко.

Напомним, 15 апреля в оккупированном Бердянске прогремели взрывы. По словам местных жителей, было два попадания ракетами Storm Shadow по территории завода "Южгидромаш".

Также мы писали, что 1 мая временно оккупированный Мариуполь Донецкой области атаковали ракеты, которые пыталась перехватить российская противовоздушная оборона. В результате это нанесло противнику еще больше вреда.

Ранее Фокус информировал, что в районе оккупированного Мариуполя 24 апреля ночью прогремели взрывы. Прилетело по базе россиян в селе Бабах-Тарама. Было известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых офицеров ВС РФ.