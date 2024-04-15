В Бердянске прогремели взрывы: местные сообщают об атаке Storm Shadow (фото)

По словам местных жителей, было два попадания по территории завода "Южгидромаш", в результате чего в городе пострадали якобы до 30 человек.

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В оккупированном Бердянске, что на юге Запорожской области, прозвучали взрывы. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает глава Бердняской городской военной администрации (ГВА) Виктория Галицина.

"В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город. После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска", — говорится в сообщении.

По данным местных Telegram-каналов, местные жители сообщают о двух попаданиях по территории завода "Южгидромаш". При этом местные жители в комментариях под постами пишут о якобы ракетной атаке с применением Storm Shadow и погибших.

О ппопадании Storm Shadow также пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Бердянск. Фиксируем двойное сбитие "ШтормШадоу" базированием оккупантов на территории "ЮгГидроМаша". Россияне оцепляют территорию. Хорошо", — написал Андрющенко.

Оккупационные власти Запорожской области пока не комментировали случившееся.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в оккупированном Луганске днем раздались взрывы, а затем над городом поднялся густой черный дым. На следующий день командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что Силам обороны удалось поразить пункт управления группировки войск "Центр" ВС РФ во временно оккупированной части Луганской области.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что в Мелитополе неизвестные взорвали склад БК россиян и машину, которая привезла боеприпасы.

Также ранее сообщалось, что в районе Токмака у оккупантов благодаря украинским партизанам усложнилась логистика. Они уничтожили железнодорожный мост в районе Светлодолинского.