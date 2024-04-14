Будет больше: украинская авиация поразила пункт управления ВС РФ в Луганске, — Олещук (видео)

По словам командующего Воздушных сил, украинские пилоты смогли выполнить сложную задачу и без потерь вернуться обратно на базу. Если западные партнеры поставят Киеву больше оружия, то удары по тылу противника будут происходить чаще.

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На временно оккупированной территории Луганской области Силам обороны удалось поразить пункт управления группировки войск "Центр" ВС РФ. Деталями поделился командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram-канале 14 апреля.

Взрывы в захваченном россиянами городе прозвучали еще днем 13 апреля, после чего над Луганском начал подниматься густой черный дым. В местных Telegram-каналах написали о том, что произошел инцидент рядом с машиностроительным заводом.

"Глава" оккупационной администрации Леонид Пасечник также подтвердил, что в результате удара якобы пострадало именно это предприятие, однако аналитики убеждены, что это была база ремонта военной техники.

Вечером того же дня в Центре стратегических коммуникаций (СтратКом) написали:

"Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника в оккупированном Луганске".

Подробностей по этому поводу много не прозвучало, однако уже утром Николай Олещук рассказал про результативный удар по вражескому объекту в Луганской области.

По его словам, необходимо было выдержать паузу, чтобы летчики авиации Воздушных сил имели возможность вернуться в безопасные места дислокации.

"Успешный, а главное — результативный удар по вражескому объекту на Луганщине 13 апреля 2024 года. Украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу. Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит БОЛЬШЕ ракет от наших западных партнеров", — подытожил Николай Олещук.

Напомним, 14 марта сообщалось, что неизвестные ракеты атаковали полигон ВС РФ в Луганской области. По информации журналистов, полигон военных обстреляли с помощью трех ракет в селе Трехизбенка. Противник потерял как минимум 10 человек личного состава.