Буде більше: українська авіація уразила пункт управління ЗС РФ у Луганську, — Олещук (відео)

За словами командувача Повітряних сил, українські пілоти змогли виконати складне завдання і без втрат повернутися назад на базу. Якщо західні партнери поставлять Києву більше зброї, то удари по тилу противника відбуватимуться частіше.

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На тимчасово окупованій території Луганської області Силам оборони вдалося уразити пункт управління угруповання військ "Центр" ЗС РФ. Деталями поділився командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі 14 квітня.

Вибухи в захопленому росіянами місті пролунали ще вдень 13 квітня, після чого над Луганськом почав здійматися густий чорний дим. У місцевих Telegram-каналах написали про те, що стався інцидент поруч із машинобудівним заводом.

"Глава" окупаційної адміністрації Леонід Пасічник також підтвердив, що внаслідок удару нібито постраждало саме це підприємство, однак аналітики переконані, що це була база ремонту військової техніки.

Увечері того ж дня в Центрі стратегічних комунікацій (СтратКом) написали:

"Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника в окупованому Луганську".

Подробиць з цього приводу багато не прозвучало, проте вже вранці Микола Олещук розповів про результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області.

За його словами, необхідно було витримати паузу, щоб льотчики авіації Повітряних сил мали змогу повернутися в безпечні місця дислокації.

"Успішний, а головне — результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає БІЛЬШЕ ракет від наших західних партнерів", — підсумував Микола Олещук.

Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що невідомі ракети атакували полігон ЗС РФ у Луганській області. За інформацією журналістів, полігон військових обстріляли за допомогою трьох ракет у селі Трьохізбенка. Противник втратив щонайменше 10 осіб особового складу.