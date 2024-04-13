Сили оборони уразили пункт управління угруповання військ "Центр" ЗС РФ в Луганську, — СтратКом

В місцевих пабліках повідомлялося про вибух на території машинобудівного заводу в окупованому обласному центрі.

Related video

В окупованому Луганську вдень 13 квітня пролунали вибухи, а потім над містом здійнявся густий чорний дим. Пізніше в СтратКомі ЗСУ повідомили, що в Луганську був уражений ворожий пункт управління.

"Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника в окупованому Луганську", — йдеться в повідомленні.

Важливо

У Луганську пролунало два вибухи: ракети могли влучити у скупчення техніки РФ, деталі (карта)

Більше детальної інформації українська сторона поки не повідомила.

Вдень в донецьких пабліках повідомлялося про вибух поблизу машинобудівного заводу. За даними аналітиків, там була база ремонту військової техніки.

Окупанти стверджують, що було використано дві ракети Storm Shadow. За словами очільника окупаційної адміністрації Леоніда Пасічника, українські військові завдали удару по машинобудівному заводу.

Нагадаємо, що вдень 13 квітня в окупованому Луганську пролунали вибухи. "Прилетіло" по скупченню ворожої техніки в районі машинобудівного заводу.

Також раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупант влаштував вибух в цеху з виготовлення ударних-дронів. Він випадково підірвав там гранату.