Силы обороны поразили пункт управления группировки войск "Центр" ВС РФ в Луганске, — СтратКом

В местных пабликах сообщалось о взрыве на территории машиностроительного завода в оккупированном областном центре.

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В оккупированном Луганске днем 13 апреля раздались взрывы, а затем над городом поднялся густой черный дым. Позже в СтратКоми ВСУ сообщили, что в Луганске был поражен вражеский пункт управления.

"Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника в оккупированном Луганске", — говорится в сообщении.

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Больше детальной информации украинская сторона пока не сообщила.

Днем в донецких пабликах сообщалось о взрыве вблизи машиностроительного завода. По данным аналитиков, там была база ремонта военной техники.

Оккупанты утверждают, что были использованы две ракеты Storm Shadow. По словам главы оккупационной администрации Леонида Пасечника, украинские военные нанесли удар по машиностроительному заводу.

Напомним, что днем 13 апреля в оккупированном Луганске прогремели взрывы. "Прилетело" по скоплению вражеской техники в районе машиностроительного завода.

Также ранее сообщалось, что на Херсонщине оккупант устроил взрыв в цехе по изготовлению ударных-дронов. Он случайно взорвал там гранату.