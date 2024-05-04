Мобілізація в Україні: як тепер ВЛК визначатиме придатність до служби, — Міноборони (відео)

Тепер статус придатності залежатиме не лише від діагнозу, але й від порушення функцій через нього. Зокрема, військовозобов’язаний, у якого була виразка, може бути як звільнений від призову, так і визнаний ВЛК придатним.

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В Україні офіційно скасували статус "обмежено придатний". Тепер кожен військовозобов’язаний може бути визнаний лише "придатним" або "непридатним". Про це детальніше розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова в ефірі "Суспільного" 4 травня.

"Придатні є повністю придатні або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10 випуску та ступеня порушення функцій", — зазначила вона.

Мобілізація 2024: визначення придатності

Сухорукова пояснила, що захворювання поділені на групи. У кожній з них є декілька категорій, зазвичай це — важкий, середній та легкий стан.

"У зв'язку з цим іде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження в окремих частинах", — додала вона.

Статус залежатиме не лише від діагнозу, але й від ступеня порушення функцій. Критерії придатності також поєднані за принципом "захворювання – ступінь порушення функцій".

"В наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів. В кожній групі можуть бути як повністю придатні, так і повністю непридатні", — розповіла керівниця.

Мобілізація 2024: конкретні приклади

Якщо у військовозобов’язаного була виразка і залишився тільки рубець — він буде визнаний придатним. Однак якщо виразка була з ускладненням, і особа пережила операцію з видаленням значної частини шлунку — отримає статус "непридатний".

Ампутації на будь-якому рівні, за винятком кисті, стопи й пальців, гарантують непридатність. Такий самий статус буде в усіх, у кого відсутнє око або діагностована сліпота одного ока.

Мобілізація 2024: куди можуть направити

Новий підхід до статусу придатності до служби у конкретних частинах не означає, що якщо людина може бути скерована у медичний підрозділ, вона служитиме медиком. Посада залежить також від спеціальності, вказаної у військово-облікових документів.

"Ми говоримо про можливість людини у зв’язку з її обмеженими або ні функціями виконувати ті чи інші завдання", — підкреслила Сухорукова.

Мобілізація 2024: якщо стане гірше

У випадку погіршення стану здоров’я військові можуть звертатися до свого командира з відповідним рапортом.

"Командир військової частини може направити військовослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи", — уточнила представниця Міноборони.

Коментар Оксани Сухорукової (про визначення придатності — з 2:16)

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ відповіли, як часто українці зобов’язані проходити ВЛК.

Також представник Генштабу Юрій Глущенко розповів, чи будуть чинними військово-облікові документи старого зразка після того, як набере чинності закон про посилення мобілізації.