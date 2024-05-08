Двоє військових РФ постраждали внаслідок атаки БПЛА на Курську область, – ЗМІ (карта)

Двоє російських військових, за інформацією журналістів, з осколковими пораненнями були госпіталізовані.

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Двоє військових РФ постраждали внаслідок атаки на Курську область. Про це повідомляє ASTRA у Telegram-каналі.

Зранку 8 травня, як вказано у повідомленні, дрон скинув боєприпас на позиції Міноборони РФ у районі села Єлизаветівка. Це за 800 метрів від кордону з Україною.

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Внаслідок удару постраждали двоє військових. Їх з осколковими пораненнями госпіталізували. Руйнувань інфраструктури, за інформацією журналістів, немає.

Фото: Google maps

Губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram повідомив, що поблизу села Троїцьке Коренівського району 8 травня з дрона було скинуто вибуховий пристрій на трактор, який працював у полі. Він звинуватив у цьому саме Україну. Чоловіка, за його інформацією, доправили до лікарні.

Сьогодні, як заявив Старовойт, український дрон атакував маслоробний комбінат у Суджі. Ніхто з працівників підприємства не отримав поранень. Пошкоджено покрівлю одного з виробничих приміщень.

Вибухи у Курській області

У ніч на 11 квітня в Курській області РФ був нібито атакований дронами Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат (МГЗК). Губернатор регіону запевняє, що БПЛА нібито пошкодили автомобілі співробітників ГЗК. У МО РФ стверджували, що над областю вдалося збити три дрони. Жителі Фатезького району та міста Желєзногорська розповідали, що начебто на комбінат була атака дронів.

У березні у РФ заявили про атаку нібито українських БПЛА. Губернатор Роман Старовойт повідомив, що сили ППО РФ нібито збили три українські БПЛА протягом години. За його словами, російські сили ППО нібито збили три безпілотники.

Нагадаємо, 8 травня у Харківській ОВА пояснили дані ISW щодо військ РФ у Курській області. Ворог створює певне угрупування військ. Фахівці аналізують інформацію щодо ймовірного удару з півночі. Голова Харківської ОВА заявив, що жодних підстав говорити про те, що потрібно реалізовувати план з евакуації Харкова, немає навіть теоретично.