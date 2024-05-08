Двое военных РФ пострадали в результате атаки БПЛА на Курскую область, — СМИ (карта)
Двое российских военных, по информации журналистов, с осколочными ранениями были госпитализированы.
Двое военных РФ пострадали в результате атаки на Курскую область. Об этом сообщает ASTRA в Telegram-канале.
Утром 8 мая, как указано в сообщении, дрон сбросил боеприпас на позиции Минобороны РФ в районе села Елизаветовка. Это в 800 метрах от границы с Украиной.Важно
В результате удара пострадали двое военных. Их с осколочными ранениями госпитализировали. Разрушений инфраструктуры, по информации журналистов, нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram сообщил, что вблизи села Троицкое Кореневского района 8 мая с дрона было сброшено взрывное устройство на трактор, который работал в поле. Он обвинил в этом именно Украину. Мужчину, по его информации, доставили в больницу.
Сегодня, как заявил Старовойт, украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже. Никто из работников предприятия не получил ранений. Повреждена кровля одного из производственных помещений.
Взрывы в Курской области
В ночь на 11 апреля в Курской области РФ был якобы атакован дронами Михайловский горно-обогатительный комбинат (МГОК). Губернатор региона уверяет, что БПЛА якобы повредили автомобили сотрудников ГОКа. В МО РФ утверждали, что над областью удалось сбить три дрона. Жители Фатежского района и города Железногорска рассказывали, что якобы на комбинат была атака дронов.
В марте в РФ заявили об атаке якобы украинских БПЛА. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что силы ПВО РФ якобы сбили три украинских БПЛА в течение часа. По его словам, российские силы ПВО якобы сбили три беспилотника.
Напомним, 8 мая в Харьковской ОВА объяснили данные ISW относительно войск РФ в Курской области. Враг создает определенную группировку войск. Специалисты анализируют информацию о вероятном ударе с севера. Председатель Харьковской ОГА заявил, что никаких оснований говорить о том, что нужно реализовывать план по эвакуации Харькова, нет даже теоретически.