"Засів у вогнетривкому заводі": у ЗСУ підтвердили прорив ворога у Красногорівку (відео)

В ОСУВ "Хортиця" запевнили, що російські штурмовики відрізані від постачання і ситуація контрольована Силами оборони. Повідомляється, що ЗС РФ заходять у місто "час від часу".

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Російські штурмові групи зайшли у місто Красногорівка у Донецькій області, але нині заблоковані Силами оборони. Деталями 8 травня в ефірі Армія TV поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Ворог прорвався у місто Красногорівка малими штурмовими групами й засів у вогнетривкому заводі. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано, і він знаходиться поки що там", — повідомив він.

Красногорівка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Військовий розповів, що ворожі штурмовики були відрізані від постачання боєкомплекту.

"Наразі наші захисники тримають під вогневим контролем повністю і Красногорівку, і околиці населеного пункту. Можу сказати й більше, що за минулу добу наші захисники саме цієї бригади знищили близько 30 ворогів на цьому напрямку, якраз на підходах до Красногорівки", — підкреслив Волошин.

За його словами, бої тривають. Також ЗС РФ проводять штурми поблизу селища Нетайлове та намагаються малими групами штурмувати східну частину села Первомайське.

"Біля Невельського вони заходять також малими групами, контратакують. Наші воїни їх відбивають", — зазначив військовий.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він додав, що окупанти заходять у Красногорівку малими штурмовими групами "час від часу", але успіхів там не мають. Ворожих бійців знищують на підходах до міста. Волошин наголосив, що ситуація контрольована.

Коментар Назара Волошина про ситуацію в Красногорівці — з 12:36

Нагадаємо, 8 травня аналітики DeepState повідомили про успіхи ЗС РФ у Красногорівці. У Генштабі ЗСУ інформацію не підтверджували, але заявляли про стримування ворога в цьому районі.

Раніше офіцер 59 ОМБр Сергій Цехоцький інформував, що в РФ поширили інформацію про вивішування триколору під Авдіївкою. За його словами, у цьому випадку пропаганда іде попереду самих окупантів.