"Засел в огнеупорном заводе": в ВСУ подтвердили прорыв врага в Красногоровку (видео)

В ОСГВ "Хортица" заверили, что российские штурмовики отрезаны от снабжения и ситуация контролируется Силами обороны. Сообщается, что ВС РФ заходят в город "время от времени".

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Российские штурмовые группы зашли в город Красногоровка в Донецкой области, но сейчас заблокированы Силами обороны. Деталями 8 мая в эфире Армия TV поделился представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"Враг прорвался в город Красногоровка малыми штурмовыми группами и засел в огнеупорном заводе. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован, и он находится пока там", — сообщил он.

Красногоровка на карте боевых действий Фото: Deep State

Военный рассказал, что вражеские штурмовики были отрезаны от поставки боекомплекта.

"Сейчас наши защитники держат под огневым контролем полностью и Красногоровку, и окрестности населенного пункта. Могу сказать и больше, что за минувшие сутки наши защитники именно этой бригады уничтожили около 30 врагов на этом направлении, как раз на подходах к Красногоровке", — подчеркнул Волошин.

По его словам, бои продолжаются. Также ВС РФ проводят штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытаются малыми группами штурмовать восточную часть села Первомайское.

"Возле Невельского они заходят также малыми группами, контратакуют. Наши воины их отбивают", — отметил военный.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Он добавил, что оккупанты заходят в Красногоровку малыми штурмовыми группами "время от времени", но успехов там не имеют. Вражеских бойцов уничтожают на подходах к городу. Волошин отметил, что ситуация контролируемая.

Комментарий Назара Волошина о ситуации в Красногоровке — с 12:36

Напомним, 8 мая аналитики DeepState сообщили об успехах ВС РФ в Красногоровке. В Генштабе ВСУ информацию не подтверждали, но заявляли о сдерживании врага в этом районе.

Ранее офицер 59 ОМБр Сергей Цехоцкий информировал, что в РФ распространили информацию о вывешивании триколора под Авдеевкой. По его словам, в этом случае пропаганда идет впереди самих оккупантов.