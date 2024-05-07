Пропаганда опережает реальность: как действуют ВС РФ под Красногоровкой и Нетайловым (видео)

Украинские позиции находятся под массированными обстрелами ВС РФ и бойцам приходится отходить, когда фортификации полностью разрушаются. Впрочем, заявления росСМИ об успехах на Авдеевском направлении не соответствуют реальному положению вещей, заявил офицер ВСУ.

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Российские подразделения несколько уменьшили интенсивность атак на отдельных отрезках Авдеевского направления. При этом ВСУ пытаются удерживать позиции до тех пор, пока они полностью не разрушены ударами врага. О деталях ситуации на 10-километровом отрезке фронта неподалеку от Покровска рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в комментарии порталу "Киев 24".

Цехоцкий объяснил, что происходит на линии фронта между городом Красногоровка и селом Нетайлово в Донецкой области. Офицер заверил, что "массового продвижения врага под Авдеевкой нет". Российские пропагандисты снимают видео о том, как подразделения ВС РФ куда-то добираются и вывешивают флаги. Однако на самом деле их заявления не соответствуют действительности, заявил военный.

"Их пропаганда показывала, что они флаги вывешивали. Но их пропаганда идет впереди них самих", — сказал он.

Военный из 59-й бригады также рассказал о тактике, которую используют россияне под Красногоровкой и Нетайловом, где "линия фронта держится не первый день".

Во-первых, враг пытается полностью разрушить укрепления украинцев. В таких случаях "пребывание личного состава становится невозможным".

Во-вторых, подразделения ВС РФ действуют малыми группами. Сначала их подвозит бронемашина, высаживает, потом они пытаются "где-то закрепиться".

"Враг пытается туда продвинуться, мы это все видим и эти единичные группы уничтожаем", — услышали журналисты.

В-третьих, россияне постоянно обстреливают украинские позиции и "это очень тяжело".

"Бойцы бригады делают все, чтобы исключить дальнейшее продвижение", — заверил Цехоцкий.

Бои на Донбассе — о событиях под Красногоровкой см. в первые минуты эфира

Отметим, 4 мая российские военные опубликовали видео, на котором показали о якобы продвижении в Красногоровке к огнеупорному заводу. На обнародованной записи видно крышу промышленного цеха, на котором появляются военные ВС РФ. Между тем на онлайн-карте DeepState можно увидеть, что населенный пункт оккупирован только на южных окраинах. В то же время Нетайлово, город на трассе Е50 (до Покровска около 30 км), захвачен россиянами ориентировочно на половину.

Бои на Донбассе — линия фронта между Нетайловым и Красногоровкой, 7 мая Фото: DeepState

Напоминаем, утром 7 мая команда DeepState сообщила о продвижении подразделений ВС РФ возле села Новопокровского на Авдеевском направлении. Ранее стало известно о потере Очеретино и Архангельского. Тем временем экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал об угрозе потенциальной потери Часового Яра под Бахмутом.