ВС РФ продвинулись возле ряда населенных пунктов вблизи Авдеевки: где продолжались ожесточенные бои (карта)

Российские военные утверждали, что оккупанты якобы продвинулись на два километра от Новопокровского и достигли окрестностей Новоалександровки, однако аналитики ISW не наблюдали подтвержденных наступлений противника.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на юго-запад от Авдеевки Донецкой области. Враг продолжает атаковать в районах Новоалександровки, Новопроковского, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Невельского. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 6 мая.

Согласно геолокационным кадрам от 6 мая, российские военные продвинулись вдоль трассы Е50 в восточном Нетайлово. По информации украинских и российских источников, в населенном пункте продолжаются бои. Российские военные заявляли, что ВС РФ якобы продвинулись на восток от Новопокровского на два километра. Более того, якобы оккупанты достигли окрестностей Новоалександровки, однако аналитики ISW не наблюдали подтвержденных наступлений россиян.

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По словам одного из военкоров, россияне якобы продвинулись в жилой район восточного Уманского. Также враг якобы наступает на Калиново с позиций в Архангельском.

По информации Генштаба ВСУ, ВС РФ продолжают атаковать в районах Новоалександровки, Новопроковского, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Невельского.

Авдеевское направление

Ситуация на Авдеевском направлении: данные генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские военные отбили 31 атаку в районах Новоалександровки, Новопокровского, Сокола, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово, Невельского Донецкой области.

Напомним, 7 мая аналитики DeepState рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле села Новопокровское в Донецкой области. В частности, противник прошел около 400 метров по полям на окраине населенного пункта.

6 мая стало известно о том, что оккупанты захватили Кисловку Харьковской области. Также россияне продвинулись южнее Первомайского и севернее Нетайлово Донецкой области.