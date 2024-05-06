ВС РФ оккупировали Кисловку и продвинулись вблизи двух поселков на Донбассе: как изменился фронт (карта)
По данным аналитиков DeepState, ожесточенные бои на Донбассе продолжались возле Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и в Красногоровке.
Вооруженные силы Российской Федерации захватили Кисловку Харьковской области и продвинулись возле двух населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram ночью 6 мая.
"Враг оккупировал Кисловку и продвинулся южнее Первомайского и севернее Нетайлово", — говорится в сообщении.
Аналитики Отметили, что бои продолжались вблизи Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и в Красногоровке Донецкой области.
Ситуация на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ
По сообщению Генштаба ВСУ, в течение 5 мая украинские военные отбили 14 атак на Купянском направлении. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области.
Ситуация на Бахмутском направлении
В Генштабе ВСУ заявили, что ВСУ отбили 36 вражеских атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спирного, Клещеевки, Выемки, Нового, Раздоловки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.
Ситуация на Авдеевском направлении
ВСУ отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.
Ситуация на Новопавловском направлении
ВСУ продолжили сдерживать оккупантов в районах Константиновки, Красногоровки, Водяного и Урожайного Донецкой области. Там оккупанты 27 раз пытались прорвать оборону украинских военных.
Ситуация на Ореховском направлении
Противник шесть раз атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожской области.
Напомним, 4 мая аналитики DeepState рассказали, что российские оккупанты захватили село Архангельское Донецкой области. Известно, что противник поднял флаг в многоквартирной застройке.
5 мая начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что 4 мая на фронте наблюдалось наибольшее количество российских штурмов, а именно 19. По его словам, противник, понеся потери, отошел.