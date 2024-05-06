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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ оккупировали Кисловку и продвинулись вблизи двух поселков на Донбассе: как изменился фронт (карта)

Российские военные на фронте
Фото: topwar.ru | Иллюстративное фото ВС РФ

По данным аналитиков DeepState, ожесточенные бои на Донбассе продолжались возле Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и в Красногоровке.

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Вооруженные силы Российской Федерации захватили Кисловку Харьковской области и продвинулись возле двух населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram ночью 6 мая.

"Враг оккупировал Кисловку и продвинулся южнее Первомайского и севернее Нетайлово", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте карта Fullscreen
Ситуация возле Кисловки
Ситуация на фронте карта Fullscreen
Ситуация возле Первомайского и Нетайлово

Аналитики Отметили, что бои продолжались вблизи Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и в Красногоровке Донецкой области.

Ситуация на фронте карта Fullscreen
Ситуация возле Часового Яра
Ситуация на фронте карта Fullscreen
Ситуация возле Новоалександровки
Ситуация на фронте карта Fullscreen
Ситуация возле Семеновки
Ситуация на фронте карта Fullscreen
Ситуация возле Красногоровки

Ситуация на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, в течение 5 мая украинские военные отбили 14 атак на Купянском направлении. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области.

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ВС РФ оккупировали Котляровку: какие населенные пункты штурмовал враг под Купянском (карта)

Ситуация на Бахмутском направлении

В Генштабе ВСУ заявили, что ВСУ отбили 36 вражеских атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спирного, Клещеевки, Выемки, Нового, Раздоловки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении

ВСУ отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Ситуация на Новопавловском направлении

ВСУ продолжили сдерживать оккупантов в районах Константиновки, Красногоровки, Водяного и Урожайного Донецкой области. Там оккупанты 27 раз пытались прорвать оборону украинских военных.

Ситуация на Ореховском направлении

Противник шесть раз атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожской области.

Напомним, 4 мая аналитики DeepState рассказали, что российские оккупанты захватили село Архангельское Донецкой области. Известно, что противник поднял флаг в многоквартирной застройке.

5 мая начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что 4 мая на фронте наблюдалось наибольшее количество российских штурмов, а именно 19. По его словам, противник, понеся потери, отошел.