ВС РФ оккупировали Кисловку и продвинулись вблизи двух поселков на Донбассе: как изменился фронт (карта)

По данным аналитиков DeepState, ожесточенные бои на Донбассе продолжались возле Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и в Красногоровке.

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Вооруженные силы Российской Федерации захватили Кисловку Харьковской области и продвинулись возле двух населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram ночью 6 мая.

"Враг оккупировал Кисловку и продвинулся южнее Первомайского и севернее Нетайлово", — говорится в сообщении.

Ситуация возле Кисловки Ситуация возле Первомайского и Нетайлово

Аналитики Отметили, что бои продолжались вблизи Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и в Красногоровке Донецкой области.

Ситуация возле Часового Яра

Ситуация возле Новоалександровки

Ситуация возле Семеновки

Ситуация возле Красногоровки

Ситуация на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, в течение 5 мая украинские военные отбили 14 атак на Купянском направлении. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области.

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ВС РФ оккупировали Котляровку: какие населенные пункты штурмовал враг под Купянском (карта)

Ситуация на Бахмутском направлении

В Генштабе ВСУ заявили, что ВСУ отбили 36 вражеских атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спирного, Клещеевки, Выемки, Нового, Раздоловки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении

ВСУ отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Ситуация на Новопавловском направлении

ВСУ продолжили сдерживать оккупантов в районах Константиновки, Красногоровки, Водяного и Урожайного Донецкой области. Там оккупанты 27 раз пытались прорвать оборону украинских военных.

Ситуация на Ореховском направлении

Противник шесть раз атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожской области.

Напомним, 4 мая аналитики DeepState рассказали, что российские оккупанты захватили село Архангельское Донецкой области. Известно, что противник поднял флаг в многоквартирной застройке.

5 мая начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что 4 мая на фронте наблюдалось наибольшее количество российских штурмов, а именно 19. По его словам, противник, понеся потери, отошел.