Результат битвы за Донбасс: чем грозит Украине захват Часового Яра (видео)

На расстоянии от 10 до 30 км от Часового Яра — четыре украинских города, в которых суммарно проживает 300 тыс. человек. Если враг будет иметь успех — все они окажутся в прямой досягаемости артиллерии ВС РФ.

Related video

Если ВС РФ оккупируют Часов Яр, то окажутся на господствующих высотах возле крупных городов на западе Донецкой области. В таком случае боевые действия будут угрожать жизням десятков тысяч украинцев, которых придется эвакуировать. О последствиях возможного продвижения россиян на Бахмутском направлении экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий рассказал в интервью медиа NV.

Дикий объяснил, что бои за Часов Яр имеют стратегическое значение для Украины и ВС РФ. Российские подразделения в случае продвижения на данном отрезке фронта выйдут на господствующие высоты. После этого они получат огневой контроль над четырьмя густонаселенными городами Донецкой области — Константиновкой (до вторжения — 78 тыс. чел.), Дружковкой (54 тыс. чел.), Краматорском (147 тыс. чел.), Славянском (105 тыс. чел.). Что будет дальше с этими населенными пунктами, решают именно бои за Часов Яр, пояснил ветеран.

Бои на Донбассе — на какой высоте расположен Часов Яр Фото: topographic-map.com

"Битва за Часов Яр имеет стратегическое значение и для них, и для нас. Фактически, в Часовом Яру решается вообще исход битвы за Донбасс в целом", — заявил он.

С другой стороны, для Украины ухудшение ситуации на данном отрезке фронт на Бахмутском направлении означает то, что придется эвакуировать большое количество людей, отметил Дикий (ориентировочно — почти 300 тыс. украинцев). Кроме того, есть угроза, что ВС РФ оккупируют четыре названных населенных пункта.

"Как максимум, не факт, что мы эти города удержим в случае падения Часового Яра", — сказал экс-командир.

Бои на Донбассе — линия фронта возле Часового Яра 7 мая Фото: Deep State

Чтобы получать преимущество на данном направлении, российское командование снимает две дивизии (суммарно от 12 до 25 тыс. солдат), которые находились в районе Роботино, пояснил Дикий. По его мнению, у Кремля пока нет других источников для пополнения сил, кроме как перебросить части с одного участка фронта на другой. Однако он отметил, что так будет недолго, потому что ожидается мобилизация еще 300 тыс. россиян.

Утром 7 мая Генштаб ВСУ доложил о событиях на Бахмутском направлении, к которому относится Часов Яр. За прошедшие 12 часов ВС РФ на данном направлении атаковали 17 раз (на Авдеевском — 31). Линия фронта тянется от Белогоровки на Луганщине до Андреевки и Клещеевки в Донецкой области — около 70 км.

2 мая на портале AP показали, как выглядит Часов Яр, который непрерывно обстреливает российская авиация и артиллерия. На видео, снятом дроном, можно увидеть руины города, из которого эвакуировали 12 тыс. человек. Между тем военные аналитики портала Bild указали, что оккупация этого населенного пункта — вопрос времени. О росте угрозы также говорил заместитель главы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. "Это вопрос времени, когда этот город падет так же как Авдеевка, разбомбленная до забвения россиянами", — заявил офицер.

Напоминаем, 7 мая эксперты DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись возле села Новопокровское на Авдеевском направлении к югу от Очеретино. Накануне они же заявили об оккупации села Архангельского, расположенного в 10 км к северу.