"Не здалася Путіну": пенсіонерка, яка втратила ногу, танцює і катається на велосипеді (відео)

Після ампутації Любов отримала протез в Австрії, куди її доставили волонтери. Уже через два тижні після операції вона виконала танець на знак подяки місцевим лікарям.

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Під час бомбардувань російських військ Любов Миронівна Прочухан із Чернігова втратила ногу, але вирішила не здаватися. Натомість вона навчилася кататися на велосипеді на протезі та змогла долати різні перешкоди, навіть гірські дороги. Її село Анисів стало свідком постійних бомбардувань, але мешканці продовжували жити та допомагати одне одному. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Любов Миронівна розповідає про те, як опинилася під обстрілом, допомагаючи на фермі доїти корів. Одна з бомб влучила просто в господарські приміщення, але кума Любові, Антоніна Лавриненко, вижила, вийшовши з сараю трохи раніше.

"Я полетіла, а вона тільки вийшла з сараю і все. І корови, і телята — все загинуло", — згадує Антоніна Лавриненко.

Любов з гумором згадує, що якби вона не каталася на велосипеді в той момент, довелося б ампутувати ногу вище.

"Ось сюди Путін у мене вистрілив, але я йому не здалася все одно", — каже Любов Миронівна.

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Після ампутації Любов отримала протез в Австрії, куди її доставили волонтери. Уже через два тижні після операції вона дякувала танцем місцевим лікарям. Коли вона попросила одного з сусідів відремонтувати розбитий уламками велосипед, він не здивувався — Любов завжди була такою.

Фото: Скриншот

Лише після того, як жінка отримала новий протез, їй вдалося сісти на велосипед. Новий протез виявився набагато легшим і краще підходив до її ноги. Волонтери відвезли активну Любов Миронівну до Києва до лікарів.

Фото: ТСН

"Я стара можу, а ви молоді — ви не здавайтеся, тільки не падайте духом. Я сама в хаті, сама на городі, сама кругом, то що впасти духом? Ні", — каже Любов.

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