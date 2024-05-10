ЗС РФ завдали чергових ударів по Україні: у ЗСУ назвали цілі окупантів

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що сили ППО знищили всі 10 дронів-камікадзе, випущених ворогом. Запуск БПЛА здійснювався з мису Чауда в окупованому Криму.

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Низка українських міст цієї ночі пережила нову атаку ворога. Російські ударні безпілотники Shahed і зенітні керовані ракети С-300 / С-400. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, уночі 10 травня спостерігався класичний вогонь, що турбував, ворог запустив 10 безпілотних літальних апаратів із тимчасово окупованої частини Криму, а саме з мису Чауда.

"Усі вони були ліквідовані нашими мобільними вогневими групами Сил оборони України та були знищені на Півдні. Дрони рухалися на Миколаївщину, Херсонщину. Там їх ліквідували наші мобільні вогневі групи. До того ж окупант застосовував дві зенітні ракети типу С-300, С-400 по Харкову, бив класично по цивільній інфраструктурі. Харків розташований, на жаль, досить близько до кордону з РФ, тому вкрай мало часу залишається на виявлення та знешкодження повітряних загроз. Росіяни б'ють зенітними ракетними комплексами С-300, які використовують як артилерію великого радіусу дії, намагається приховувати свої комплекси, аби непомітно вдарити по нашому місту", — сказав Євлаш.

Як відомо, у ніч на 10 травня ЗС РФ учергове атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-131/136" і ракетами. Українські захисники знищили всі ударні БпЛА в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Також Фокус писав, що росіяни продовжують наступ уздовж всієї лінії фронту, однак певних успіхів вони досягли лише в Донецькій області.