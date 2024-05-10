ВС РФ нанесли очередные удары по Украине: в ВСУ назвали цели оккупантов

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что силы ПВО уничтожили все 10 дронов-камикадзе, выпущенных врагом. Запуск БПЛА осуществлялся с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

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Ряд украинских городов этой ночью пережил новую атаку врага. Российские ударные беспилотники Shahed и зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, ночью 10 мая наблюдался классический беспокоящий огонь, враг запустил 10 беспилотных летательных аппаратов с временно оккупированной части Крыма, а именно с мыса Чауда.

"Все они были ликвидированы нашими мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, которые были уничтожены на юге. Так, дроны двигались на Николаевщину, Херсонщину. Там их ликвидировали наши мобильные огневые группы. К тому же оккупант применял две зенитные ракеты типа С-300, С-400 по Харькову, бил классически по гражданской инфраструктуре. Харьков находится, к сожалению, достаточно близко к границе с РФ, поэтому крайне мало времени остается на выявление и обезвреживание воздушных угроз. Россияне бьют зенитными ракетными комплексами С-300, которые используют как артиллерию большого радиуса действия, пытается скрывать свои комплексы, чтобы незаметно ударить по нашему городу", — сказал Евлаш.

Как известно, в ночь на 10 мая ВС РФ в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-131/136" и ракетами. Украинские защитники уничтожили все ударные БпЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Также Фокус писал, что россияне продолжают наступление вдоль всей линии фронта, однако определенных успехов они достигли только в Донецкой области.