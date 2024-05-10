ЗС РФ посилюватимуть тактичні дії: генерал Марсель розповів про ситуацію на Харківщині

Росіяни намагатимуться тиснути не тільки на полі бою, але й сіяти паніку серед українців, каже очільник Сил оборони Харкова.

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На півночі Харківщини окупанти з ранку 10 травня намагаються проводити атакувальні дії, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи та засоби ураження. Але завдяки професійній роботі українських захисників, які готові до будь-яких намірів ворога, зусилля росіян виявилися безуспішними, наголосив керівник Сил оборони Харкова, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним "Марсель" у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що разом з тактичними діями окупанти посилюватимуть інформаційно-психологічні операції, аби дезінформувати українське населення та посіяти серед нього панічні настрої. Тому він порадив довіряти лише офіційним заявам.

"Зрозумійте, що ворог веде війну не тільки на полі бою, а й в інформаційному середовищі, витрачаючи на це мільярди. І зараз він буде залучати для цього максимум ресурсів", — написав генерал Марсель.

Проте він порадив мешканцям Харківщини, особливо наближеним до лінії зіткнення населених пунктів північної та східної частини, максимально відповідально поставитись до питань власної безпеки, бо для підступних терористів взагалі не існує жодних моральних меж. Також він закликав не ігнорувати евакуацію, якщо її оголосили місцеві органи державної влади чи військова адміністрація.

Нагадаємо, як повідомляли аналітики DeepState, ворог пробує заходити та закріплятися в ряді населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка. Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище та Плетенівка. Бійці ЗСУ знищили три танки, які наступали на Харків з боку села Пильне.