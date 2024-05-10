ВС РФ будут усиливать тактические действия: генерал Марсель рассказал о ситуации на Харьковщине

Россияне будут пытаться давить не только на поле боя, но и сеять панику среди украинцев, говорит глава Сил обороны Харькова.

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На севере Харьковщины оккупанты с утра 10 мая пытаются проводить атакующие действия, применяя диверсионно-разведывательные группы и средства поражения. Но благодаря профессиональной работе украинских защитников, которые готовы к любым намерениям врага, усилия россиян оказались безуспешными, отметил руководитель Сил обороны Харькова, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Марсель" в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вместе с тактическими действиями оккупанты будут усиливать информационно-психологические операции, чтобы дезинформировать украинское население и посеять среди него панические настроения. Поэтому он посоветовал доверять только официальным заявлениям.

"Поймите, что враг ведет войну не только на поле боя, но и в информационной среде, тратя на это миллиарды. И сейчас он будет привлекать для этого максимум ресурсов", — написал генерал Марсель.

Однако он посоветовал жителям Харьковщины, особенно приближенным к линии соприкосновения населенных пунктов северной и восточной части, максимально ответственно отнестись к вопросам собственной безопасности, потому что для коварных террористов вообще не существует никаких моральных границ. Также он призвал не игнорировать эвакуацию, если ее объявили местные органы государственной власти или военная администрация.

Напомним, как сообщали аналитики DeepState, враг пробует заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелечья, Красное, Пыльное, Борисовка. Также осуществляются попытки захода врага в населенные пункты Гатище и Плетеневка. Бойцы ВСУ уничтожили три танка, которые наступали на Харьков со стороны села Пыльное.