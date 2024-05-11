Готують операції у Вугледарі та Кураховому: ЗС РФ масово перекидають техніку під Маріуполем

Для росіян пріоритетним є переміщення машин і особового складу з Бердянського та Розівського напрямків до Волновахи. До Вугледара та Курахового ЗС РФ перекинули щонайменше 23 трали з гусеничною технікою, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Збройні сили Російської Федерації переміщають військову техніку в бік Волновахи, Вугледара та Курахового Донецької області. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, це перше велике перекидання машин від початку наступу на Авдіївку. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Попри свято победобєсія, військові переміщення не зупинилися", — сказав Петро Андрющенко.

Він наголосив, що пріоритетним для окупантів є переміщення вантажівок з БК й особовим складом із Бердянського та Розівського напрямків у бік Волновахи.

Також було зафіксоване переміщення щонайменше 23 тралів із гусеничною технікою, ідеться про танки та БМП з Розівки через Нікопольський район в обʼїзд трас у напрямку села Малоянісоль і далі в бік Волновахи, Вугледара, Курахового. Андрющенко зазначив, що це перше велике перекидання військової техніки противника, зафіксоване на цей напрямок від початку Авдіївському наступу. Також були помічені перекидання паливозаправників у бік Бердянська Запорізької області.

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Андрющенко зазначив, що головне накопичення та формування нині відбувається на північному заході Маріупольського та Волноваського районів.

"Із огляду на всі обставини можемо робити припущення про спробу посилення тиску на Вугледар і Курахове. Принаймі про підготовку такої операції", — додав він.

Нагадаємо, 7 травня радник мера Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розконсервували найбільший полігон для тренувань у місті. Він наголосив, що в районі цього полігоні частково зникає "гуманітарний конвой", який супроводжує військова поліція.

Того ж дня Петро Андрющенко розповів, що російські військові перекинули велику кількість техніки на Бердянський напрямок. Зокрема, колона рухалася з Новоазовська до Маріуполя, а потім пішла до Бердянська.