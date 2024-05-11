Готовят операции в Угледаре и Курахово: ВС РФ массово перебрасывают технику под Мариуполем

Для россиян приоритетным является перемещение машин и личного состава с Бердянского и Розовского направлений в Волноваху. В Угледар и Курахово ВС РФ перебросили не менее 23 тралов с гусеничной техникой, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Вооруженные силы Российской Федерации перемещают военную технику в сторону Волновахи, Угледара и Курахово Донецкой области. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, это первая крупная переброска машин с начала наступления на Авдеевку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Несмотря на праздник победобесия, военные перемещения не остановились", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что приоритетным для оккупантов является перемещение грузовиков с БК и личным составом из Бердянского и Розовского направлений в сторону Волновахи.

Кроме этого, было зафиксировано перемещение не менее 23 тралов с гусеничной техникой, речь идет о танках и БМП из Розовки через Никопольский район в объезд трасс в направлении села Малоянисоль и далее в сторону Волновахи, Угледара, Курахово. Андрющенко отметил, что это первая крупная переброска военной техники противника, зафиксированная на это направление с начала Авдеевского наступления. Также были замечены переброски топливозаправщиков сторону Бердянска Запорожской области.

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Андрющенко отметил, что главное накопление и формирование сейчас происходит на северо-западе Мариупольского и Волновахском районах.

"Учитывая все обстоятельства можем делать предположение о попытке усиления давления на Угледар и Курахово. По крайней мере, о подготовке такой операции", — добавил он.

Напомним, 7 мая советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты расконсервировали крупнейший полигон для тренировок в городе. Он отметил, что в районе этого полигоне частично исчезает "гуманитарный конвой", который сопровождает военная полиция.

В тот же день Петр Андрющенко рассказал, что российские военные перебросили большое количество техники на Бердянское направление. В частности, колонна двигалась из Новоазовска в Мариуполь, а затем пошла в Бердянск.